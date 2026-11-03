okulda kurulan iyilik odası öğrencilerin yükünü hafifletiyor

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni dayanışma alanı

İzmir’in Konak ilçesindeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, öğrencilerin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir sınıfta "iyilik odası" oluşturuldu. STK'lar ve hayırseverlerin katkılarıyla donatılan odada kıyafet, kırtasiye, oyuncak ve kişisel bakım ürünleri gibi temel gereçler yer alıyor.

nasıl çalışıyor:

Proje kapsamında öğrenciler, gün içinde odaya girip ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz alabiliyor. Okul yönetimi, kullanımda gizliliğin korunmasına özen gösterdiklerini; öğrencilerin kayıt altına alınmadan, kimse görmeden bir kapıdan girip diğerinden çıkabildiklerini belirtiyor. Ürün temini büyük ölçüde yerel hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının bağışlarına dayanıyor.

Okul müdürü Çetin Abacıoğlu, projeyle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımız ekonomik zorluklar ve ailevi sorunlar sonucu istedikleri bazı şeylere kavuşamıyorlar. Hedefimiz, çocuklarımıza paylaşmayı, dayanışmayı ve geri dönüşümü anlatmak. Bunları anlatarak isteklerini elde etmelerinin yolunu açmak istedik. Burada her çeşit ürün var. Oyuncaktan ayakkabıya, kıyafete; bir çocuğun ihtiyacı olabileceği, hatta ailesine götürebileceği her türlü ürün burada bulunmakta."

geri dönüşüm ve paylaşım:

Öğretmen Raziye Uludağ, projenin hem ihtiyaç sahiplerine destek sağladığını hem de paylaşım kültürünü güçlendirdiğini vurguladı. Uludağ, "Burası dezavantajlı bir bölge; öğrencilerimizin ihtiyaçları çok fazla. ‘Nasıl bir çözüm bulabiliriz?’ diye düşündük. Öğrenciler, veliler, STK’lar ve öğretmenler olarak hep birlikte bir oda kurma düşüncemiz oldu. Bu fikir çok işe yaradı. Öğrencilerimiz istedikleri zaman girip ihtiyaç duydukları ürünü alıp çıkabiliyorlar. Çocuklar çok mutlu. Bizler de mutluyuz. Çünkü her gün yeni ürün koyuyoruz ve ürünler her gün tükeniyor" diye konuştu.

Uludağ, projeyi bir "geri dönüşüm ve paylaşım projesi" olarak tanımlayarak, öğrencilerin evlerinden kullanılabilir durumdaki eşyaları getirip arkadaşlarıyla paylaştıklarını anlattı. Kırtasiyeden giyime, ayakkabıdan oyuncağa kadar gelen ürünlerin anında alıcısını bulduğunu belirtti ve bu uygulamanın çevreye de katkı sağladığını söyledi.

Okul yönetimi projenin ölçeğini büyütmeyi planlıyor. Abacıoğlu, mevcut odanın yetersiz kaldığını belirterek spor salonunun üst kısmında bulunan ve "3-4 katı büyüklüğünde" bir alana taşınma hazırlıklarının sürdüğünü aktardı: "İyilik arttıkça daha değerli oluyor. Daha çok kişiye ulaşabiliyorsunuz. Bu da toplumları güçlendirir. Paylaşım ve dayanışma bütün toplumlar için gereklidir."

Okul tarafı, dezavantajlı öğrenci sayısının fazla olduğunu hatırlatarak kuruluşlardan ve mağazalardan proje için destek beklediklerini ifade etti. Projenin sürmesi halinde daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşarak hem ihtiyaç giderme hem de dayanışma bilincini yaygınlaştırma hedefleniyor.

OKUL BÜNYESİNDEKİ BİR SINIFTA OLUŞTURULAN ALANA, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) VE HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE KIYAFET, KIRTASİYE, OYUNCAK VE KİŞİSEL İHTİYAÇ MALZEMELERİ YERLEŞTİRİLDİ.