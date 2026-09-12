Samsun'dan Glasgow çıkarması: OMÜ 10 protokolle uluslararasılaşmasını pekiştirdi

OMÜ, EAIE 2026’dan güçlü dönüş yaptı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 8–11 Eylül 2026 tarihlerinde katıldığı 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE) Konferansı ve Fuarı'ndan 10 iş birliği protokolü ile döndü. "Study in Turkey" pavilyonunda yer alan OMÜ heyeti, Glasgow merkezli etkinlikte yürütülen görüşmeler sayesinde üniversitenin uluslararası ağını genişletme ve araştırma üniversitesi hedefine doğru ilerleme stratejilerini somut adımlara dönüştürdü.

eaie 2026'da görüşmeler ve imzalar:

OMÜ heyeti, EAIE 2026 boyunca 26 farklı ülkeden yükseköğretim kurumlarıyla toplam 41 ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde öğrenci ve akademik personel hareketliliği, ortak araştırma projeleri, bilimsel etkinlikler ve uluslararası projeler öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı. Temaslar sonucunda imzalanan MoU’lar, OMÜ’nün mevcut uluslararası akademik ağının güçlendirilmesini ve yeni kurumsal ortaklıkların kurulmasını hedefliyor.

OMÜ heyetinde Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü yer aldı. Heyetin kurumsal temasları, OMÜ'nün Aday Araştırma Üniversitesi statüsündeki konumunu uluslararası göstergeler üzerinden güçlendirme amaçlı planlarla paralel yürütüldü.

qs ile üç yıllık iş birliği:

EAIE 2026 etkinliği sırasında OMÜ ile uluslararası derecelendirme kuruluşu QS Quacquarelli Symonds arasında üç yıllık iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşma OMÜ’nün uluslararası sıralamalardaki performansının veri odaklı değerlendirilmesini, akademik itibar ve küresel görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesini öngörüyor. Bu iş birliğinin, OMÜ'nün güçlü yönlerinin görünürlüğünü artırma ve gelişime açık alanlarını belirleme noktasında katkı sağlaması bekleniyor.

edinburgh buluşmaları ve Türkiye Ulusal Ajansı ziyareti:

EAIE programı öncesinde Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Edinburgh'da Türkiye Cumhuriyeti Edinburgh Başkonsolosu Büyükelçi Hakan Kıvanç ile bir araya gelerek Birleşik Krallık’taki yükseköğretim kurumlarıyla olası akademik ve bilimsel iş birliklerini değerlendirdi. Ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, OMÜ standını ziyaret ederek Rektör Aydın ile görüşmeler gerçekleştirdi; Astarcı, ziyareti anısına Aydın’a Türk bayrağı rozeti takdim etti. Görüşmelerde Erasmus+ faaliyetleri ve yükseköğretimde iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Glasgow ve Edinburgh’daki resmi temaslar, OMÜ’nün Avrupa başta olmak üzere farklı coğrafyalarda öğrenci ve akademisyen hareketliliğini, ortak araştırma projelerini ve uluslararası projeleri artırma hedefiyle uyumlu yeni iş birlikleri kazandırdı. Üniversite, önümüzdeki dönemde mevcut protokollerin hayata geçirilmesi ve yeni ortaklıkların kurulması için çalışmalarını sürdürecek.

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI BAŞKANI İLKER ASTARCI VE REKTÖR PROF. DR. FATMA AYDIN