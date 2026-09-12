Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kantinciler birlik mesajıyla kent yöneticileriyle yemekte buluştu

Bursa Kantinciler Odası, Merinos AKKM’de düzenlenen yemekte kent siyasetçisi, idareci ve esnafı buluşturarak birlik ve kooperatif hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Kantinciler birlik mesajıyla kent yöneticileriyle yemekte buluştu

Bursa Kantinciler Odası 2026-2027 eğitim yılı bilgilendirme toplantısı:

Bursa Kantinciler Odası, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Bilgilendirme Toplantısı kapsamında üyeleriyle bir araya geldi. Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirilen yemekte kentten siyasetçi, idari ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda kantinci esnafı ve sektör temsilcisi hazır bulundu. Toplantı, esnafın sorunlarının konuşulduğu ve geleceğe dönük işbirliği adımlarının tartışıldığı bir zemin sundu.

Katılımcı profili ve temsilciler:

Programa MHP MYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Akça, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta ve Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Birkan Kaan Saat ile sendika şube başkanları, yöneticiler ve oda üyeleri katıldı. Katılımcılar, sektörün öncelikleri ve kantincilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkanın vurgu ve hedefleri:

Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş, konuşmasında esnafın menfaatlerini korumaya ve dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Güneş, "Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bursa’daki kantinci esnafımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugün burada birlikte attığımız her adım yarınlarımızı güçlendiriyor. Kooperatifimiz, birlikteliğimizin en somut örneği olacak. Hep birlikte daha güçlü, daha güvenli yarınlara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kentteki ilgili paydaşları bir araya getirerek hem güncel taleplerin iletilmesine hem de ortak hareket etme iradesinin pekiştirilmesine zemin hazırladı. Odadaki birlik ve kooperatif vurgusu, katılımcılar arasında önümüzdeki döneme ilişkin işbirliği beklentilerini öne çıkardı.

BURSA KANTİNCİLER ODASI, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI&#039;NDA ÜYELERİYLE BİR...

BURSA KANTİNCİLER ODASI, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI'NDA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymakam Cumali Atilla minik öğrencilerle uyum haftasında buluştu
images

Okullarda yaz hazırlığı: Bodrum Belediyesi 22 okulda bakım ve 39 okulda çevre dü...
images

GKV'de öğrenmeyi bireye göre şekillendiren farklılaştırılmış eğitim atölyesi
images

Samsun'da yeni eğitim yılı: 250 binden fazla öğrenci sınıflarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takılan altınlar Muradiye'de ev eklentisinde ele geçirildi

Yüksekova dualarla uğurladı: şehit sözleşmeli er Ziya Koparan toprağa verildi

Maltepe'de kavga sonucu ölen ev sahibi çift defnedildi

Kaçkar by UTMB Ayder Yaylası'nda uluslararası buluşmaya dönüştü

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı