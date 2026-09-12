Kantinciler birlik mesajıyla kent yöneticileriyle yemekte buluştu

Bursa Kantinciler Odası 2026-2027 eğitim yılı bilgilendirme toplantısı:

Bursa Kantinciler Odası, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Bilgilendirme Toplantısı kapsamında üyeleriyle bir araya geldi. Merinos AKKM Yıldırım Beyazıt Salonu’nda gerçekleştirilen yemekte kentten siyasetçi, idari ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda kantinci esnafı ve sektör temsilcisi hazır bulundu. Toplantı, esnafın sorunlarının konuşulduğu ve geleceğe dönük işbirliği adımlarının tartışıldığı bir zemin sundu.

Katılımcı profili ve temsilciler:

Programa MHP MYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Ak Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmail Şenol, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Akça, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta ve Türk Hukuk Enstitüsü Başkanı Birkan Kaan Saat ile sendika şube başkanları, yöneticiler ve oda üyeleri katıldı. Katılımcılar, sektörün öncelikleri ve kantincilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Başkanın vurgu ve hedefleri:

Kantinciler Odası Başkanı Özgün Güneş, konuşmasında esnafın menfaatlerini korumaya ve dayanışmayı güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Güneş, "Bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bursa’daki kantinci esnafımızın her zaman yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bugün burada birlikte attığımız her adım yarınlarımızı güçlendiriyor. Kooperatifimiz, birlikteliğimizin en somut örneği olacak. Hep birlikte daha güçlü, daha güvenli yarınlara yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, kentteki ilgili paydaşları bir araya getirerek hem güncel taleplerin iletilmesine hem de ortak hareket etme iradesinin pekiştirilmesine zemin hazırladı. Odadaki birlik ve kooperatif vurgusu, katılımcılar arasında önümüzdeki döneme ilişkin işbirliği beklentilerini öne çıkardı.

BURSA KANTİNCİLER ODASI, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI'NDA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.