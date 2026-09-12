Denizli'de sahipsiz hayvanlar için koordinasyon ve denetim vurgusu

Denizli'de il değerlendirme toplantısı: hayvan refahı gündemde

Denizli’de "Hayvan Refahı, Medeniyetimizin Aynasıdır" mottosuyla gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'nda, kentte sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirmeye alındı. Toplantıda mülkiye ve bakanlık müfettişlerinin hazırladığı denetim raporları masaya yatırıldı ve uygulamadaki eksikler ile çözüm önerileri tartışıldı.

Denetim ve koordinasyon:

Vali Kamil Köşger, toplantıda belediyeler ve ilgili vali yardımcılarının koordinasyonuyla vatandaş şikâyetlerinin çözümüne yönelik adımların sürdürüldüğünü vurguladı. Vali Köşger, sürecin kolay olmadığını belirterek şunları ifade etti: "Bu işin lâmı cimi yok. Kolay bir iş değil, konu hassas. Bir cana eziyet etmeden, örfümüz, âdetimiz var; bu işi bu şekilde çözeceğiz."

Toplantıda İçişleri Bakanlığı'nın, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesine ilişkin kararlılığının sürdürüleceği belirtildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekilerek, uygulamada karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi için bakanlıklarla doğrudan temas kurulacağı ifade edildi.

Okul çevreleri için talimat:

Vali Köşger, eğitim öğretim dönemi başlamadan önce İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden, üç gün içerisinde okul çevrelerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının tespit edilerek belediyelere bildirilmesini istedi. Bu süreçte belediyelerin gerekli işlemleri yapmaması halinde durumun Kaymakamlıklara bildirileceği ve okul çevrelerinden hayvanların alınmasının sağlanacağı belirtildi.

Yetkililer, alınacak önlemlerin eğitim öğretim döneminin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan başlamasını amaçladığını aktardı. Ayrıca doğal yaşam alanlarının ivedilikle kurulması için ilgili kurumlarla iş birliği içinde, çözüm odaklı adımlar atılacağı vurgulandı.

Toplantı; sunulan değerlendirmelerin ilin hedeflerine katkı sağlaması temennisiyle sonlandırıldı ve uygulamaya yönelik takip mekanizmalarının işletileceği bildirildi.

DENİZLİ'DE "HAYVAN REFAHI, MEDENİYETİMİZİN AYNASIDIR" MOTTOSUYLA DÜZENLENEN İL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NDA, SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE MÜLKİYE İLE BAKANLIK MÜFETTİŞLERİNİN DENETİM RAPORLARI MASAYA YATIRILDI SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI DOĞRULTUSUNDA BELEDİYELER VE İLGİLİ VALİ YARDIMCILARININ KOORDİNASYONUNDA VATANDAŞLARDAN GELEN ŞİKÂYETLERİN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEN VALİ KÖŞGER, KONUNUN KOLAY OLMADIĞINI VE HASSASİYETLE ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ İFADE ETTİ.