Denizli'de şehir hastanesi çevresine 250 milyon liralık altyapı dönüşümü

Denizli şehir hastanesi çevresinde kapsamlı altyapı çalışması tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ tarafından yürütülen proje kapsamında, kentin hızla büyüyen Şehir Hastanesi bölgesinde planlanan yatırımlar takvime uygun şekilde tamamlandı. Toplam 250 milyon liralık bütçeyle hayata geçirilen sistem, bölgenin uzun vadeli su ve kanalizasyon ihtiyaçlarını modern mühendislik standartlarına göre güvence altına alıyor.

yatırımın ölçeği ve kapsamı:

Proje çerçevesinde tesis edilen altyapı, içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimini bir arada ele alıyor. Uygulamayı gerçekleştiren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ), artan nüfus ve yeni yerleşim alanlarına kesintisiz hizmet sunmayı hedefledi. Kurulan ağ, hem halk sağlığını korumaya hem de çevresel dengeyi gözetmeye yönelik çözümler içeriyor.

şebeke hatlarının özellikleri:

Toplam 20,7 kilometre uzunluğunda yeni altyapı ağı tesis edildi. Bu kapsamda 6,8 kilometrelik dayanıklı malzemelerden oluşan içme suyu hattı döşenerek yüksek basınçlı ve sağlıklı su iletimi sağlanacak şekilde tasarlandı. Evsel ve kentsel atık suların güvenle arıtma tesislerine ulaştırılması için 6,6 kilometrelik atık su hattı inşa edildi.

Ayrıca ani ve yoğun yağışların yaratabileceği taşkın riskini azaltmak amacıyla 7,3 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattı kuruldu; bu hatlar, yağış sularının yerleşim alanlarından kontrollü biçimde uzaklaştırılmasını sağlayacak. Tüm hatlar, bölgenin mevcut ve planlanan yerleşim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geleceğe dönük kapasite ve dayanıklılıkla projelendirildi.

Sonuç olarak, DESKİ'nin bu yatırımı bölgedeki hizmet kalitesini artırırken altyapı kaynaklı aksaklıkların önüne geçmeyi, halk sağlığı ve çevre korumasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni şebeke, Şehir Hastanesi çevresindeki gelişimin sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ, KENTİN HIZLA GELİŞEN BÖLGELERİNDEN ŞEHİR HASTANESİ ÇEVRESİNDE HAYATA GEÇİRDİĞİ 250 MİLYON TL’LİK DEV ALTYAPI HAMLESİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI. TOPLAM 20,7 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ MODERN ŞEBEKE AĞIYLA BÖLGENİN GELECEĞE DÖNÜK TÜM ALTYAPI İHTİYAÇLARI GÜVENCE ALTINA ALINDI.