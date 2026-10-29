Uludere girişinde otobüs tırla çarpıştı, bir evin çatısına çıktı: 15 yaralı

Kaza yeri ve araçların durumu:

Şırnak'ın Uludere ilçesi Hilal beldesi girişinde Antalya'dan Hakkari istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs yoldan çıkarak bir evin çatısına çarparak durabildi.

Müdahale ekipleri ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 15 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine sevk edildi. Bazı yaralıların ise kendi imkânlarıyla hastanelere gittiği öğrenildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde yürütülen çalışmalar ve sağlık müdahaleleri sonrası ekipler kaza bağlantılı güvenlik ve inceleme işlemlerine başladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK’IN ULUDERE İLÇESİ HİLAL BELDESİ GİRİŞİNDE YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI.