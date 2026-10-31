Kobilere patent başvurusunda mali kolaylık: yüzde 75'e varan indirim

KOBİ’lerin ilk patent başvurularında maliyette önemli azalma

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından duyurulan düzenleme ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ilk kez yaptıkları patent başvurularında çeşitli ücret kalemlerinde indirim uygulanacak. Söz konusu değişiklik, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 2026 yılı ücret tarifesinde yapılan tebliğ değişikliğiyle yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapsam ve oranlar:

Düzenleme, ilk kez patent başvurusunda bulunan KOBİ'lerin başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 oranında indirim öngörüyor. Ayrıca yapay zekâ alanında geliştirilen yeniliklerin teşviki amacıyla, G06N IPC sınıfı kapsamındaki belirli patent başvurularında acil araştırma raporu düzenleme ücretine yüzde 50 indirim getirildi.

Bu adım, patent maliyetlerindeki engeli azaltarak ilk başvuruyu yapacak girişimcilerin sürece katılımını artırmayı hedefliyor.

Uygulama ve hedefler:

Tebliğ değişikliği Resmi Gazete ile yürürlüğe girdiği için yeni ücret uygulaması derhal geçerli olacak. Bakan Kacır sosyal medya paylaşımında, kurum olarak yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların da katma değere dönüşmesi için girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yetkililer, indirim paketinin özellikle erken aşamadaki firmaların fikri mülkiyet haklarını güvence altına almada maliyet engelini azaltacağını ve yapay zekâ çalışmalarının ticarileştirilmesini hızlandıracağını ifade ediyor.

Uygulamanın pratik yansımaları; başvuru süreçlerindeki sayısal artış, KOBİ’lerin Ar-Ge yatırım tercihleri ve yapay zekâ odaklı patent başvurularının seyrine göre takip edilecek.

Özetle, TÜRKPATENT’in 2026 ücret tarifesindeki bu düzenleme KOBİ’lere yönelen doğrudan mali destek niteliğinde olup, yenilikçi üretimi ve teknoloji odaklı girişimciliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KOBİ'LERİN İLK PATENT BAŞVURULARINDA BAŞVURU, ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU ÜCRETLERİNE YÜZDE 75 İNDİRİM UYGULANACAĞINI BİLDİRDİ.