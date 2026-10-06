Dolar 49,1748 +0,12%
Euro 55,1336 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.558,00 -0,21%
EUR/USD 1,1210 -0,12%
Brent Petrol 100,39 +0,07%
--°

Denizli'de üretime yön veren fidan desteği genişliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gemlik zeytin, Sarılop incir ve Ferragnes badem fidanı desteği başvurularını 23 Ekim 2026'ya kadar kabul ediyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:04

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli'de üretime yön veren fidan desteği genişliyor

Denizli'de üretime yön veren fidan desteği genişliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üretimi ve üreticiyi destekleme hedefiyle yürüttüğü sertifikalı fidan desteği programı bu yıl kapsamını genişletti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamada, zeytin desteğinin yanı sıra incir ve badem fidanı desteği de sağlanacak. Proje, mevcut bahçelerini tamamlamak veya yeni bahçe tesis etmek isteyen üreticilere yönelik olarak planlandı.

hangi fidanlar destekleniyor:

Program kapsamında dağıtılacak fidan çeşitleri, tarımsal uyumluluk ve sertifikasyon esaslarına göre belirlendi. Buna göre desteklenecek türler Gemlik çeşidi zeytin, Sarılop çeşidi incir ve Ferragnes çeşidi badem fidanlarıdır. Sertifikalı fidan teminiyle üreticilerin verim ve kalite beklentilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

başvuru koşulları ve yöntemleri:

Başvurular, vatandaşların erişimini kolaylaştıracak iki kanaldan alınacak: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru veya DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla başvuru yapma imkânı bulunuyor. Başvuruların son tarihi olarak 23 Ekim 2026 belirlendi; bu tarihe kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.

kategoriler ve başvuru sınırlamaları:

Proje üç farklı kategoriye göre planlandı ve üreticiler yalnızca bir fidan türünü tercih edebilecek. Başvurular, Denizli il sınırları içindeki tüm ilçelerden kabul ediliyor. Destekten yararlanacak üreticiler, 2027 yılı ÇKS belgesinde zeytin, badem veya incir üretim alanına sahip olduklarını beyan edecekler. Ayrıca, destek aynı hanede yaşayanlardan yalnızca bir kişinin yararlanması esasına dayanmaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sertifikalı fidan desteğiyle üretim maliyetlerinin hafifletilmesini ve bölgesel tarımsal potansiyelin güçlendirilmesini amaçlıyor. Üreticilerin programa başvurarak hem mevcut işletmelerini tamamlamaları hem de yeni tesis çalışmalarını başlatmaları mümkün olacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜRETİMİ VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜRETİMİ VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SERTİFİKALI FİDAN DESTEĞİ PROJESİNDE BAŞVURULAR BAŞLADI. BU YIL ZEYTİN FİDANININ YANI SIRA İNCİR VE BADEM FİDANI DESTEĞİNİN DE VERİLECEĞİ PROJEYE 23 EKİM 2026 TARİHİNE KADAR BAŞVURULABİLECEK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Amasya'nın çeltek ocaklarının durması 294 madenciyi işsiz bıraktı
images

Amasya'da kapatılan ocaklar 294 madenciyi işsiz bıraktı
images

Denizli'de ticaret odası seçimini tamamladı, öncelik hizmet ve sorumluluk
images

Akçay-Midilli deniz hattı bölge turizmine hareket kattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Erzurum, 2028 TEKNOFEST için sahaya iniyor: akademi ve teleskop öne çıkıyor

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip