Denizli'de üretime yön veren fidan desteği genişliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin üretimi ve üreticiyi destekleme hedefiyle yürüttüğü sertifikalı fidan desteği programı bu yıl kapsamını genişletti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamada, zeytin desteğinin yanı sıra incir ve badem fidanı desteği de sağlanacak. Proje, mevcut bahçelerini tamamlamak veya yeni bahçe tesis etmek isteyen üreticilere yönelik olarak planlandı.

hangi fidanlar destekleniyor:

Program kapsamında dağıtılacak fidan çeşitleri, tarımsal uyumluluk ve sertifikasyon esaslarına göre belirlendi. Buna göre desteklenecek türler Gemlik çeşidi zeytin, Sarılop çeşidi incir ve Ferragnes çeşidi badem fidanlarıdır. Sertifikalı fidan teminiyle üreticilerin verim ve kalite beklentilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

başvuru koşulları ve yöntemleri:

Başvurular, vatandaşların erişimini kolaylaştıracak iki kanaldan alınacak: Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online başvuru veya DESKİ İlçe Hizmet Birimleri aracılığıyla başvuru yapma imkânı bulunuyor. Başvuruların son tarihi olarak 23 Ekim 2026 belirlendi; bu tarihe kadar başvuruların tamamlanması gerekiyor.

kategoriler ve başvuru sınırlamaları:

Proje üç farklı kategoriye göre planlandı ve üreticiler yalnızca bir fidan türünü tercih edebilecek. Başvurular, Denizli il sınırları içindeki tüm ilçelerden kabul ediliyor. Destekten yararlanacak üreticiler, 2027 yılı ÇKS belgesinde zeytin, badem veya incir üretim alanına sahip olduklarını beyan edecekler. Ayrıca, destek aynı hanede yaşayanlardan yalnızca bir kişinin yararlanması esasına dayanmaktadır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sertifikalı fidan desteğiyle üretim maliyetlerinin hafifletilmesini ve bölgesel tarımsal potansiyelin güçlendirilmesini amaçlıyor. Üreticilerin programa başvurarak hem mevcut işletmelerini tamamlamaları hem de yeni tesis çalışmalarını başlatmaları mümkün olacak.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜRETİMİ VE ÜRETİCİYİ DESTEKLEMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SERTİFİKALI FİDAN DESTEĞİ PROJESİNDE BAŞVURULAR BAŞLADI. BU YIL ZEYTİN FİDANININ YANI SIRA İNCİR VE BADEM FİDANI DESTEĞİNİN DE VERİLECEĞİ PROJEYE 23 EKİM 2026 TARİHİNE KADAR BAŞVURULABİLECEK.