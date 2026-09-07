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Denizli'de üzümün değeri ve sürdürülebilirliği konuşuldu

Vali Yardımcısı Ali Partal başkanlığında düzenlenen toplantıda üretici ve sektör temsilcileri, alım fiyatı, sorunlar ve sürdürülebilirlik konularını ele aldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'de üzümün değeri ve sürdürülebilirliği konuşuldu

Denizli'de üzümün değeri ve sürdürülebilirliği konuşuldu

Denizli'de üzüm sektörünün mevcut durumu ve üreticilerin beklentileri, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir istişare toplantısında değerlendirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Partal başkanlık ederken, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Ziraat Odası başkanları, üretici temsilcileri ile üzüm işleyen gıda işletmeleri ve sektör temsilcileri yer aldı.

Toplantıda ele alınan konular:

Katılımcılar, Denizli'deki üzüm üretiminin genel görünümünü, alım fiyatlarındaki gelişmeleri ve üreticilerin piyasa beklentilerini kapsamlı şekilde tartıştı. Üreticilerin doğrudan karşılaştığı sorunlar, sektör temsilcileriyle birlikte masaya yatırılarak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Toplantıda alım fiyatlarının şeffaflığı ve üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlayacak mekanizmalar ön plana çıktı.

Ayrıca üretimin sürdürülebilirliğini artıracak uygulamalar, üretim maliyetleri ve tedarik zincirindeki darboğazlar da konuşuldu. Üzüm işleyen işletmelerin talepleri ile üretici beklentilerinin uyumlu hale getirilmesi için koordinasyon ihtiyacına vurgu yapıldı.

Hedefler ve işbirliği beklentileri:

Toplantının ortak amacı, Denizli üzümünün değerini artırmak ve sektörün sürdürülebilir büyümesini sağlamak olarak belirlendi. Katılımcılar, üreticinin gelirinin korunması, piyasa istikrarının sağlanması ve ortak çalışma platformlarının oluşturulması yönünde adımlar atılması gerektiğini kaydetti. Kamu kurumları, oda temsilcileri ve sektör paydaşlarının birlikte çalışmasının, önerilen çözüm yollarının hayata geçirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Sonuç bildirgesinde, sektörün geleceğine yönelik pratik ve izlenebilir öneriler geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi ve takip sürecinin işletilmesi kararlaştırıldı.

ÜZÜM ÜRETİCİSİ MASA

ÜZÜM ÜRETİCİSİ MASA

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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