Denizli’de yeni meclis çevre ve iklim çalışmalarını koordine edecek

genel kurul ve seçim süreci:

Denizli Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan Çevre, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Meclisi ilk genel kurulunu Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Genel kurula Kent Konseyi Başkanı Ali Marım da katılırken, divan başkanlığını Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Umut Somyürek üstlendi ve meclis başkan ile yürütme kurulu üyelerinin seçimi yapıldı.

yürütme kurulu ve başkan seçimi:

Genel kurul sonucu Mustafa Çallıca meclis başkanlığına seçildi. Meclisin yürütme kurulu şu isimlerden oluşuyor: Azime Satır, Şenol Akyol, Egecan Ormancı, Tuğba Acar Panayır, Pelin Ay Yapışık, İlkay Görür, Arda Arpacı, İlhan Kulaç, Ayşe Hazer, Bahtiyar Aksoy, Sevtap Demirci, Ali Sarıçay, Hamdi Gemici ve Yaren Yalçın.

amaç ve öncelikli çalışma alanları:

Meclisin kuruluş amacı, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmalar yürütmek; Denizli’de çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir kent yaşamının geliştirilmesine katkı sunmaktır. Yeni yapı; kent genelinde koordinasyon, ortak proje geliştirme ve politika önerileri oluşturma yönünde rol almayı hedefliyor.

DENİZLİ’NİN ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELESİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA KENT KONSEYİ BÜNYESİNDE ÇEVRE, SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MECLİSİ KURULDU. MECLİSİN İLK GENEL KURULUNDA MUSTAFA ÇALLICA BAŞKANLIĞA SEÇİLİRKEN, YENİ DÖNEMDE GÖREV YAPACAK YÜRÜTME KURULU DA BELİRLENDİ.