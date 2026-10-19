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Denizlili judocu Arife Aydınoğlu balkanda gümüş madalyayla döndü

Denizlili judocu Arife Aydınoğlu, Yunanistan'ın Arta kentinde 17-18 Ekim'de düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 48 kg'de finale çıkarak gümüş madalya kazandı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizlili judocu Arife Aydınoğlu balkanda gümüş madalyayla döndü

Arife Aydınoğlu balkanda ikincilik elde etti

Denizlili milli sporcu Arife Aydınoğlu, Yunanistan'ın Arta kentinde 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda 48 kilogram kategorisinde tüm turnuvayı ikinci olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Müsabaka süreci:

Şampiyonada 48 kg kategorisinde mücadele eden Aydınoğlu, çeyrek finalde Romanyalı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bosna Hersekli bir sporcu ile karşılaşan Arife Aydınoğlu bu rakibini de yenerek finale çıktı. Final maçında yine Bosna Hersekli bir sporcu ile karşılaşan milli judocu müsabaka sonunda ikinci olarak kürsüye çıktı ve Balkan ikincisi oldu.

Diğer sonuçlar ve tebrikler:

Turnuvada Denizli'yi temsil eden bir diğer sporcu Şirin Yolcu ise 44 kilogram kategorisinde mücadele ederek organizasyonu yedinci sırada tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizlili sporcuların uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

YUNANİSTAN’DA DÜZENLENEN JUDO YILDIZLAR BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA DENİZLİLİ MİLLİ SPORCUMUZ ARİFE...

YUNANİSTAN’DA DÜZENLENEN JUDO YILDIZLAR BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA DENİZLİLİ MİLLİ SPORCUMUZ ARİFE AYDINOĞLU, 48 KG KATEGORİSİNDE BALKAN İKİNCİSİ OLARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.BALKAN JUDO BİRLİĞİ İLE TÜRKİYE JUDO FEDERASYONUNUN FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN YILDIZLAR BALKAN JUDO ŞAMPİYONASI, 17-18 EKİM TARİHLERİNDE YUNANİSTAN’IN ARTA KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ŞAMPİYONADA DENİZLİ’Yİ ARİFE AYDINOĞLU İLE ŞİRİN YOLCU TEMSİL ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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