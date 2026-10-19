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Denizli'nin araç envanteri 610 binin üzerine çıktı, motosikletler ön plana çıktı

TÜİK verilerine göre Denizli'de 2026 Eylül sonu itibarıyla toplam araç sayısı 610 bin 541 oldu; otomobil ve motosiklet en kalabalık gruplar.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Denizli'nin araç envanteri 610 binin üzerine çıktı, motosikletler ön plana çıktı

TÜİK verileri ve il görünümü:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, Denizli il genelindeki toplam araç sayısı 610 bin 541 olarak bildirildi. Aynı dönemde il nüfusu 1 milyon 67 bin 371 kişi olarak kaydedildi. Bu veriler, şehirdeki taşıt yoğunluğunun ve ulaşım envanterinin güncel bir fotoğrafını sunuyor.

Eylül ayı trafiğe kayıt dağılımı:

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların türlere göre dağılımında motosiklet %45,1 ile ilk sırada, otomobil %40,0 ile ikinci sırada yer aldı. Bunu %10,1 ile kamyonet, %1,7 ile traktör, %1,6 ile kamyon, %0,9 ile minibüs, %0,5 ile otobüs ve %0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi. Aylık bazda değişimler incelendiğinde özel amaçlı taşıtlarda %72,4, otobüste %18,8, minibüste %2,9 ve traktörde %1,1 artış; motosiklette %11,1, kamyonda %5,1, otomobilde %2,6 ve kamyonette %1,5 azalış görüldü.

Denizli'deki araç türlerine göre sayı dağılımı:

İlde kayıtlı araçların türlere göre sayıları şu şekilde açıklandı: otomobil 272 bin 117, minibüs 7 bin 959, otobüs 4 bin 85, kamyonet 81 bin 825, kamyon 14 bin 125, motosiklet 162 bin 123, özel amaçlı 1 bin 809 ve traktör 66 bin 498 adet.

Bu dağılım, Denizli'de otomobil ve motosikletlerin toplam araç parkı içinde belirgin bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Motosikletlerin Eylül ayında trafiğe kayıt edilen taşıtlar içinde yüksek orana ulaşması, kısa vadeli kayıt eğilimlerinde iki tekerlekli araçların öne çıktığını gösteriyor. Öte yandan kamyonet ve traktör gibi ticari ve tarımsal taşıtların da kentte önemli sayılarda bulunması, yerel ekonomik faaliyetlerin ulaşıma yansımalarını işaret ediyor.

TÜİK verileri, il bazındaki ulaşım altyapısı ve trafik yönetimi planlamaları için temel göstergeler sağlıyor; aylık değişimler araç tiplerine göre talep ve kullanım trendleri hakkında fikir veriyor.

DENİZLİ’DE AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI EYLÜL AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE...

DENİZLİ’DE AÇIKLANAN MOTORLU KARA TAŞITLARI 2026 YILI EYLÜL AYI VERİLERİNE GÖRE İL GENELİNDE TOPLAM ARAÇ SAYISI 610 BİN 541 OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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