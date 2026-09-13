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Denizli’nin Avrupa sınavı Bulgaristan’da başlıyor

Yukatel Denizli Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Rasta Vechta ile 15 Eylül'de Bulgaristan'da buluşuyor; hedef grup aşamasına yükselmek.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli’nin Avrupa sınavı Bulgaristan’da başlıyor

Yukatel Denizli Basket Avrupa arenasında:

Yukatel Denizli Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki başarılı sezonun ardından kulüp tarihinin ilk Avrupa sınavına çıkıyor. Zafer Aktaş yönetimindeki ekip, FIBA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Almanya'nın Rasta Vechta takımıyla karşılaşacak.

maç bilgileri:

İlk eleme maçı 15 Eylül Salı günü saat 21.00'de Bulgaristan'da oynanacak. Karşılaşma tarafsız sahada gerçekleşecek ve hedef, güçlü Alman temsilcisini geçerek eleme finaline yükselmek; finalde de başarılı olunması halinde tarihî olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alma hakkı gelecek.

teknik heyet ve hedefler:

Başantrenör Zafer Aktaş, sezon boyunca takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu gururu daha önce ifade etmişti. Aktaş, yeni sezon öncesinde hem lig hem Avrupa kulvarında iddialı olduklarını belirterek, "Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz" mesajını vermişti.

alternatif yol ve tur sonrasında ne olacak:

Şampiyonlar Ligi elemlerinde Rasta Vechta engeli aşılmazsa Denizli'nin Avrupa serüveni sona ermeyecek; ekip yoluna EuroCup gruplarında devam edecek. Bu nedenle Bulgaristan'daki karşılaşma, temsilcinin hangi Avrupa kulvarında yoluna devam edeceğini belirleyecek kritik bir eşik niteliği taşıyor.

Denizli için bu maç, yalnızca bir tur mücadelesi değil; kentin adını uluslararası arenada duyurma ve kulüp tarihine yeni bir sayfa ekleme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE SEZONU AVRUPA BİLETİYLE TAMAMLAYAN YUKATEL DENİZLİ...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ’NDE SEZONU AVRUPA BİLETİYLE TAMAMLAYAN YUKATEL DENİZLİ BASKET, KULÜP TARİHİNİN İLK AVRUPA SINAVINA ÇIKIYOR. ZAFER AKTAŞ YÖNETİMİNDEKİ DENİZLİ TEMSİLCİSİ, FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMESİNDE ALMANYA’NIN RASTA VECHTA TAKIMIYLA KARŞILAŞACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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