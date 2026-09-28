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Denizlispor'un mali geleceği genel kurulda şekillenecek

Denizlispor, borçların görüşüleceği mali genel kurulun 13 Ekim 2026 saat 14.00'te Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı; ikinci toplantı 20 Ekim.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizlispor'un mali geleceği genel kurulda şekillenecek

Denizlispor mali genel kurul kararı aldı

Denizlispor Yönetim Kurulu, kulübün mali durumunun ve mevcut borçlarının ele alınacağı mali genel kurulun 13 Ekim 2026 Salı günü saat 14.00'te yapılacağını resmi açıklama ile duyurdu. Toplantı, kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek ve tüzükte belirtilen sayısal çoğunluğun sağlanamaması durumunda 20 Ekim 2026 Salı günü aynı yer ve saatte ikinci oturum gerçekleştirilecek.

toplantı detayları

Yönetim kurulunun duyurusunda, ilk oturumda çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturumun tarih ve yerinin sabit tutulacağı belirtildi. Toplantı Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılacak ve üyelerin katılımının toplantının işleyişi açısından belirleyici olacağı ifade edildi. Kulüp yetkilileri, üyelerden genel kurula katılım çağrısında bulundu.

gündemin öne çıkan maddeleri

Açıklanan gündeme göre genel kurul; açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Divan başkanı ve üyelerinin seçiminin ardından denetim kurulu raporu okunarak üyelerin oylamasına sunulacak. Kongrede ayrıca yönetim kurulunun mali ve idari açıdan ibrası yapılacak ve en kritik madde olarak kulübün borçlarının çözümüne ilişkin öneriler ele alınarak karara bağlanacak. Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erecek.

Bu mali genel kurul, kulübün kısa ve orta vadeli mali yol haritası açısından belirleyici olacak; üyelerin ve yönetimin alacağı kararlar, borçların yapılandırılması veya çözümüne yönelik atılacak adımları şekillendirecek. Kulüp yönetimi, sürecin şeffaf ve tüzüğe uygun şekilde yürütüleceğini vurguladı.

DENİZLİSPOR YÖNETİM KURULU, KULÜBÜN BORÇLARININ MASAYA YATIRILACAĞI MALİ GENEL KURULUN 13 EKİM&#039;DE...

DENİZLİSPOR YÖNETİM KURULU, KULÜBÜN BORÇLARININ MASAYA YATIRILACAĞI MALİ GENEL KURULUN 13 EKİM'DE YAPILACAĞINI KAMUOYUNA DUYURDU. DENİZLİSPOR'DA YÖNETİM KURULU, KULÜBÜN MALİ DURUMUNU VE MEVCUT BORÇLARINI GÖRÜŞMEK AMACIYLA MALİ GENEL KURUL KARARI ALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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