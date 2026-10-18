Denizli'yi edebiyatın buluşma noktası yapan TÜYAP kitap fuarı

Fuar kapılarını açtı:

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, TÜYAP organizatörlüğünde ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen TÜYAP Denizli Kitap Fuarı, 17-25 Ekim 2026 tarihlerinde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarda 212 yayınevi ile 500'e yakın yazar okurlarla buluşacak. Organizasyon, ilk yılında katılımcı sayısı ve alan genişliğiyle İstanbul ve Adana'nın ardından Türkiye'nin en büyük üçüncü kitap fuarı konumuna yerleşti.

Yerel ve ulusal aktörlerin mesajları:

Fuarın açılış töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kitap fuarlarının toplumsal dönüşüm açısından taşıdığı önemi vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, ekran çağında kitap ve okur buluşmalarının yeni kuşakların empati ve dayanışma duygularıyla yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti ve organizasyona emek verenlere teşekkür etti.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger ise fuarların ekonomi ve kültür açısından köprü niteliğinde olduğunu söyleyerek, etkinliğin kent ve bölge için hayırlı olmasını diledi. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuarın hızlı yükselişine dikkat çekerek hedefin fuarı sürdürülebilir kılmak ve Ege Bölgesi’nin en büyük kitap fuarı haline getirmek olduğunu kaydetti.

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk da basılı yayıncılığın önemine işaret ederek, fuarların gençleri ve öğrencileri kitapla buluşturma fırsatı sunduğunu, çocuklarla birlikte başlatılacak okuma seferberliklerinin değerine vurgu yaptı.

Program ve etkinlik çeşitliliği:

Fuar boyunca düzenlenecek imza günleri, paneller ve söyleşilerle okurların hem tanınmış yazarlarla tanışma imkânı hem de farklı bakış açıları edinme olanağı olacak. Etkinlik takvimi, yerel yazarlarla genç kuşak yazarları bir araya getirerek geniş bir okur kitlesine hitap edecek.

Programda adı geçen yazarlar arasında Arif Verimli, Ayşegül Aldinç, Behiç Ak, Can Gürses, Dilek Cesur, Elif Erdenay, Fatih Duman, Halit Ertuğrul, Hidayet Karakuş, Murat Aygen, Murathan Mungan, Mustafa Balbay, Naim Babüroğlu, Nilgün Bodur, Polat Özlüoğlu, Saygı Öztürk, Sinan Meydan, Sinan Yağmur, Ümit Özdağ ve Zeynep Oral gibi usta kalemler yer alıyor. Genç kuşağın ilgi gösterdiği Adora Yağmur, Beyza Alkoç, Ceren Melek, Emre Gül, Loresima ve Maral Atmaca gibi isimler de okurlarıyla buluşacak.

Fuar, sadece edebiyatla sınırlı kalmayıp görsel sanatları da programına dahil ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi fuar süresince 'Futbol' temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca bölge üniversitelerinin katkısıyla hazırlanan İllüstratörler Duvarı, genç sanatçıların çalışmalarını fuaye alanında görünür kılacak.

Katılım bilgileri ve hedefler:

Fuar, EGS Fuar Alanı'nda her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek ve giriş ücretsiz olacak. Organizasyonun ilk yıldaki başarısı, fuarın ilerleyen yıllarda bölgesel bir çekim merkezi olma potansiyelini güçlendiriyor. TÜYAP yetkilileri ve kent yöneticileri, hem bölge okurunu hem de eğitim kurumlarını etkinliklere katılmaya davet ediyor.

Bu ilk yıl başarısı, Denizli'nin kültür ve eğitim alanındaki konumunu pekiştirirken, fuarın sürekliliği ve daha da büyümesi için yerel paydaşların desteğinin önemini ortaya koyuyor. Ziyaretçiler, hem tanınmış yazarlarla doğrudan iletişim kurma hem de genç üretimleri keşfetme fırsatı bulacak; kent ise dokuz gün boyunca bir edebiyat ve sanat merkezine dönüşecek.

Öne çıkan bilgiler: Fuarda 212 yayınevi, 500'e yakın yazar, 17-25 Ekim 2026 tarihleri ve ücretsiz ziyaret imkânı öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE, TÜYAP ORGANİZATÖRLÜĞÜNDE VE TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN TÜYAP DENİZLİ KİTAP FUARI, 212 YAYINEVİ VE 500'E YAKIN YAZARI KİTAPSEVERLERLE BULUŞTURMAK ÜZERE KAPILARINI AÇTI. İLK YILINDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ KİTAP FUARI OLMA BAŞARISINI YAKALAYAN ORGANİZASYON, DOKUZ GÜN BOYUNCA DENİZLİ'Yİ EDEBİYATIN, KÜLTÜRÜN VE SANATIN BULUŞMA NOKTASI HALİNE GETİRECEK.