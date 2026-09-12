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Denizsiz şehirde beyaz misafirler: martılar Erzurum'u geçici mesken tuttu

Sahillere özgü martılar, yapımı süren Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkı ile şehir çöplüğünde beslenerek Erzurum'u geçici mesken tuttu.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 09:50

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizsiz şehirde beyaz misafirler: martılar Erzurum'u geçici mesken tuttu

Erzurum'da beklenmeyen martı yoğunluğu

Denizlerin simgesi olarak bilinen martılar, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, denize kilometrelerce uzaklıkta Erzurum'da toplu olarak görülmeye başlandı. Şehirde son günlerde gözlemlenen yüzlerce martı, soğuğu ve kışıyla anılan kent merkezinde ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

görülme noktaları ve beslenme alışkanlıkları:

Martıların yoğun olarak izlendiği alanların başında Erzurum-Ilıca Yolu üzerindeki inşaat sahası geliyor. Yapımı devam eden Bilim, Müze, Doğa, Tarih ve Eğitim Parkının havuzları ve açık alanları, kuşların dinlenme ve mola yeri olarak tercih ettikleri noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca martıların beslenme için şehir çöplüğünü seçtiği belirtiliyor; burada karınlarını doyuran kuşlar günün geri kalanında parklarda ve sulak alan kenarlarında zaman geçiriyor.

adaptasyon stratejileri ve süreklilik beklentisi:

Martıların deniz yerine karasal alanlarda görülmesi, türlerin üstün adaptasyon yeteneklerinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, bu kuşların yiyecek bulabildikleri her ekosisteme uyum sağlayabildiğini ve Erzurum'da kalıcı olmayacağını belirtiyor; bölgenin sert kış koşulları nedeniyle önümüzdeki günlerde göç ederek daha sıcak bölgelere yönelmeleri bekleniyor.

Yerel halk, martıların getirdiği ses ve görüntüleri memnuniyetle karşılıyor. Vatandaş Dilara Polat şunları söyledi: 'Deniz kenarındaymış gibi bir hissiyat veriyor, sanki bir vapurda ilerliyormuş gibi. Martı seslerini duymak bu açıdan çok mutluluk verici.' Bu tür tepkiler, şehirde beklenmedik bir doğa hareketliliğinin yarattığı canlılığı yansıtıyor.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel ise martıların kente renk kattığını vurgulayarak, 'Doğanın bir yeni yapılanması gibi de algılayabiliriz bunu. Şehrimize renk kattılar. İnşallah burayı yuva yaparlar' diye konuştu. Bu açıklama, martıların kısa süreli ziyaretçiden daha fazlası olup olmayacağı konusundaki beklentiyi gösteriyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise bölgenin doğal yapısına dikkat çekerek, 'Kim demiş ki 2000 rakımda hatta 3000 rakımda martı olmaz diye? Erzurum’un yaylasında martılara rastlarsanız şaşırmayınız' ifadelerini kullandı ve yöredeki sazlık alanların kuşlar için uygun bir habitat oluşturduğunu hatırlattı.

Sonuç olarak, martıların Erzurum'daki yoğunluğu kent sakinlerine denizi anımsatan bir atmosfer sunarken, uzman görüşleri bu durumun mevsimsel ve geçici olduğunu işaret ediyor. Yerel halk ise bu beyaz kanatlı misafirlerin sunduğu görsel ve işitsel deneyimin tadını çıkarmaya devam ediyor.

GENELLİKLE DENİZİ KUŞU OLARAK BİLİNEN MARTILAR ASLINDA YİYECEK BULABİLDİKLERİ HER YERDE...

GENELLİKLE DENİZİ KUŞU OLARAK BİLİNEN MARTILAR ASLINDA YİYECEK BULABİLDİKLERİ HER YERDE YAŞAYABİLEN, ADAPTASYON YETENEĞİ SON DERECE YÜKSEK KUŞLARDIR. SON GÜNLERDE ADETA ERZURUM'U İSTİLA EDEN YÜZLERCE MARTI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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