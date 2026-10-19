Deprem sonrası Bintaş'ı saran salyangozlar hayatı olumsuz etkiledi

Mahallede artan salyangoz istilası:

Hatay'ın Hassa ilçesi Bintaş Mahallesi'nde, depremden sonra sık görülmeye başlayan salyangozlar kısa sürede yaşam alanlarını etkiledi. Mahalle sakinleri, evlerin içlerine kadar giren ve sebze bahçelerini tahrip eden bu canlılarla başa çıkmakta zorlandıklarını söylüyor. Yetkililere iletilen şikayetlerde yaklaşık 8 evin etkilendiği belirtiliyor.

Vatandaşların şikayetleri:

Mahalle halkı, ekili sebzelerin yenemez hale geldiğini ve bahçelerin salyangozlarla dolduğunu aktarıyor. Söz konusu rahatsızlığı dile getiren Ahmet Çalışır, 'Biz bunlardan çok rahatsız. Sebze ekiyoruz, yiyemiyoruz ve bahçemizi sarıyor. Evimizin içerisine kadar giriyor.' ifadelerini kullandı. Çalışır, marul salladıklarında bile salyangozların döküldüğünü belirterek durumun sürdüğünü vurguladı.

Uygulanan yöntemler ve etkisi:

Vatandaşlar, salyangozlara karşı ilaç, tuz ve kükürt uyguladıklarını ancak etkinin kısa sürdüğünü aktarıyor. İlaç kullanımının etkisinin yaklaşık 1 gün sürdüğünü söyleyen yöre sakinleri, ertesi gün istilanın yeniden devam ettiğini ifade etti. Halk, kalıcı ve koordineli bir çözüm için yetkililerden müdahale bekliyor.

Mahalledeki durum, hem günlük yaşamı hem de küçük ölçekli tarımı olumsuz etkiliyor; sakinler, sorunun giderilmesi halinde memnuniyetlerini dile getiriyor.

AHMET ÇALIŞIR AÇIKLAMALARDA BULUNDU