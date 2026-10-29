Şahinkaya'da gençler ve aileleriyle birliktelik içinde 29 ekim coşkusu

Şahinkaya Eğitim Kurumları'nda 29 Ekim coşkusu:

Şahinkaya Eğitim Kurumları, Cumhuriyet’in 103. yılınü kortej yürüyüşü, fener alayı, öğrenci gösterileri ve Cumhuriyet resepsiyonuyla kutladı. Etkinlikler, öğrencilerden öğretmenlere, velilerden davetlilere kadar geniş bir katılımla gerçekleştirildi ve Cumhuriyet değerlerinin kültür, sanat ve dayanışma ekseninde yaşatılması hedeflendi.

Kortej ve okul içi gösteriler:

Şahinkaya Koleji’nde başlayan kutlamalar, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı Cumhuriyet Korteji ile açıldı. Şahinkaya Ortaokul bando ekibinin ritmi eşliğinde yürüyen öğrenci, öğretmen ve veliler, Cumhuriyet coşkusunu okula taşıdı. Kortejin ardından düzenlenen törende öğrenciler şiirler okudu, sahne performansları sundu ve dans gösterileriyle izleyicilere anlamlı anlar yaşattı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ile Genel Müdür Yardımcıları Zeynep Şanlı ve Cenk Azkeskin de törende yer aldı.

Fener alayı ve resepsiyon:

Academy Kampüs’ten başlayan fener alayı, ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrencilerin katılımıyla Merkez Kampüs’e ulaştı. Yürüyüşe Onursal Başkan Rasim Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serhan Şahinkaya ve Bursalı gaziler de eşlik etti; bu birliktelik Cumhuriyet’in ortak değerleri etrafında bir araya gelmenin simgesi olarak öne çıktı.

Akşam saatlerinde Academy Kampüs’te gerçekleştirilen Cumhuriyet resepsiyonunda sanat ve zarafet ön plandaydı. Açılış konuşmasının ardından ortaokul ve lise öğrencileri, Tiyatro Kulübü katkısıyla hazırlanan 'O Gece - Bir Cümlelik Gece' adlı gösteriyi sahneledi. Gecede Onursal Başkanlar Rasim Şahinkaya ve Nebahat Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ve kurum yöneticileri hazır bulundu.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, düzenlediği etkinliklerle yalnızca bayramı kutlamakla kalmadı; aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında, Cumhuriyet değerlerine bağlı, sanatla yoğrulmuş ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirme anlayışını vurguladı. Etkinlikler, kurumun eğitim vizyonunun toplumsal katılım ve kültürel aktarım boyutunu güçlendirdi.

ŞAHİNKAYA EĞİTİM KURUMLARI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 103. YILINI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, FENER ALAYI, ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ VE CUMHURİYET RESEPSİYONUYLA KUTLADI. ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERE, VELİLERDEN DAVETLİLERE UZANAN GENİŞ BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞEN ETKİNLİKLERDE CUMHURİYET’İN DEĞERLERİ SANAT, KÜLTÜR VE BİRLİK DUYGUSUYLA YAŞATILDI.