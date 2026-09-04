Depremden sonra restore edilen Musalla Camii ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı

Musalla Camii yeniden ibadete açıldı

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Musalla Camii, yaklaşık 3,5 yıl süren restorasyonun ardından yeniden cemaatin kullanımına sunuldu. Önceki gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılan açılışın ardından bugün camide deprem sonrası ilk cuma namazı kılındı.

Restorasyon ve hasar geçmişi:

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde caminin minaresi yıkılmış, kubbe ve son cemaat mahalleri zarar görmüştü. Tarihi yapının özgün mimari özellikleri dikkate alınarak yürütülen çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlendi ve yapının orijinal dokusuna uygun onarımlar gerçekleştirildi.

Tarihi kaynaklarda 17. yüzyılda inşa edildiği belirtilen ve Selçuklu Dönemi'nde Anadolu'da yapılan ilk mescitlerden biri olduğu rivayet edilen Musalla Camii, 1938 ile 1972 yılları arasında kapalı cezaevi olarak kullanılmış; deprem sonrası hasar nedeniyle ibadete kapatılmıştı.

İlk cuma namazı ve toplum tepkisi:

Restorasyonun tamamlanmasıyla bugün camide saf tutan vatandaşlar için cuma hutbesini ve namazı Adıyaman Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı verdi. Yıllar sonra tarihi mekânda yeniden namaz kılmanın yarattığı sevinç, katılımcılar tarafından yoğun şekilde hissedildi.

Caminin onarımında emeği geçen yetkililere teşekkür eden vatandaşlar, yapının kültürel ve dini işlevinin yeniden devam edecek olmasını önemsediklerini belirtti ve restorasyonun bölge için taşıdığı değerin altını çizdi.

6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNDE AĞIR HASAR GÖREN ADIYAMAN’DAKİ TARİHİ MUSALLA CAMİİ, RESTORASYONUN ARDINDAN YENİDEN İBADETE AÇILDI. YAKLAŞIK 3,5 YIL SONRA KAPILARINI CEMAATE AÇAN CAMİDE, DEPREM SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI.