Dere taşkını Yünlüce'de 300 dönümlük silajlık mısırın hasadını engelledi

Selin etkileri:

Elazığ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış sonrası dere yataklarının taşması, Yünlüce köyünde ekili arazilere zarar verdi. Dere kenarına kurulu tarlalarda biriken sular, 300 dönümlük silajlık mısır tarlasını su ve çamur altında bıraktı. Bölgede yaşanan su baskınları nedeniyle tarlalara giriş sağlanamıyor ve hasat yapılamıyor.

Alanı suyla kaplı ve çamurla örtülü tarlalarda kuruma sürecinin uzaması, hasat döneminin geçmesi riskini artırıyor. Çiftçiler, ürünün hayvan yemi olarak kullanılmasının planlandığı dönemde yaşanan bu kaybın maliyetinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Çiftçinin anlatımı:

Elazığ'ın Yünlüce köyünde yaşayan Hatim Yıldırım, tarlalarının dere taşkını nedeniyle zarar gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Şuan da bizim 300 dönüme yakın mısırımız var. Onlar da suyun altında kaldı. Hayvanlarımıza yetiştiremiyoruz. Selden dolayı dere yatağından taşan su, bizim arazimize geldi. Mısırımızın hasadını hiçbir şekilde yapamıyoruz.'

Yıldırım, tarlanın çamurla dolu olduğunu ve makinelerin sahaya giremeyeceğini söyledi. Hasat döneminin geçtiğini belirten çiftçi, zararını hesapladıklarında 4-5 milyondan fazla zararlarının olduğunu ifade etti ve destek beklediklerini aktardı.

Tarla koşulları ve beklentiler:

Su altında kalan tarlalarda hem suyun çekilmesi hem de toprağın çamurdan arınması gerekiyor; aksi halde ekili ürünlerde çürümeye bağlı kalite kaybı yaşanabiliyor. Yünlüce örneğinde de, suyun çekilmesinin ardından zeminin uzun süre kullanılamayacağı belirtiliyor.

Çiftçiler, yerel yetkililerden ve tarım destek programlarından acil değerlendirme ve yardım talep ediyor. İlk tespitlere göre, hasada engel olan koşulların giderilmesi ve zarar tespiti yapılması, bir sonraki adım olarak ön plana çıkıyor.

HATİM YILDIRIM AÇIKLAMA YAPTI