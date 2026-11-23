Şehir hafızasının izlerini arayan "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" 26 kasımda sahnede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Murat Gülsoy’un romanından Müge Oskay tarafından uyarlanan "Ve Ateş Bizi Tüketiyor" oyununu Mehmet Birkiye rejisiyle izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Eser, kişisel ve toplumsal hafıza, kimlik ve geçmişle yüzleşme temalarını merkezine alıyor ve tiyatro seyircisine unutma ile hatırlama arasındaki gerilimi sahnede yaşatmayı hedefliyor.

oyunun teması ve atmosferi:

Oyun, benlik ve öteki ilişkisinin yanı sıra bir şehrin belleğiyle bireyin geçmişinin nasıl kesiştiğini sorguluyor. Metin, tekinsiz bir gece yürüyüşü atmosferinde ilerleyerek geçmişin izlerini ve hafızanın kırılganlığını sahneye taşıyor. İzleyici, oyunun ilerleyen anlarında hatırlamanın yükünü ve unutmanın olası sonuçlarını deneyimleme fırsatı bulacak.

oyuncu ve teknik ekip:

Prodüksiyonun kadrosu geniş ve güçlü bir oyuncu topluluğunu içeriyor: Fatih Sevdi, Su Özdemir, Emre Işık, Cüneyt Gürbüz, Feyzan Soykan, Zafer Kırdudu, Umut İsfen, Ahmet Buğra Karakoyun, Mete Atalay, Alican Altun, Özgür Özyılmaz, Cansu Mengüç, Ezgi Özbalı, Sevcan Kuş Efe, Melis Erdal, İrem Yünsel, Zeynep Şengöz ve Ufuk İnce.

Yönetmen yardımcılığını Ozan Şahin’in üstlendiği oyunun dekor ve kostüm tasarımı Efter Tunç, müzikleri Fırat Akarcalı, ışık tasarımı Cem Yılmazer, koreografi Tuğçe Ulugün Tuna, mask ve kukla tasarımı Ayten Öğütçü, ses tasarımı Ahmet Tanık ve görsel tasarım Aktürk Aksoy imzası taşıyor.

prömiyer ve oyun takvimi:

Ve Ateş Bizi Tüketiyor, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde prömiyer yapacak. Oyun, aynı haftada 28 ve 29 Kasım tarihlerinde de sahnelenecek ve sezon boyunca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları repertuarında yer alarak izleyicilerle buluşmayı sürdürecek.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, YENİ OYUNU "VE ATEŞ BİZİ TÜKETİYOR" İLE TİYATROSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR.