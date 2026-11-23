Turhal'da anma töreni

Mustafa Kemal Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 96. yıl dönümü, Turhal Tren İstasyonu'nda düzenlenen anma ve kutlama programıyla anıldı. Etkinlik, Atatürk'ün 22 Kasım 1930'deki gelişinin anısına gerçekleştirildi ve törene vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

kutlama programı:

Turhal Belediyesi tarafından organize edilen programda Turhal Belediyesi Bandosu çeşitli marşlar seslendirdi. Tören sırasında konuşan Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Atatürk'ün ilçeye gelişinin Turhal tarihindeki önemine dikkat çekti.

Ural, "İnanıyorum ki geçmişimizi tanımak ve sahip olduğumuz değerleri korumak, geleceğe daha güçlü adımlar atmamıza katkı sağlayacaktır" dedi ve belediye olarak Cumhuriyetin değerlerine bağlı kalarak ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

tarihi meclis binası ziyareti:

Programın ardından, normalde ziyarete kapalı olan tarihi Meclis Binası, yıl dönümüne özel olarak kapılarını vatandaşlara açtı. Başkan Ural'ın da eşlik ettiği ziyarette katılımcılar, yapının geçmişi ve Turhal'ın yakın tarihindeki yeri hakkında bilgi aldı.

Belediye yetkilileri ve katılımcılar, bu tür etkinliklerin yerel tarih bilincini canlı tutmada ve gelecek nesillere aktarmada önemli rol oynadığını belirtti. Etkinlik, hem anma hem de Turhal'ın kültürel mirasının korunmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildi.

TURHAL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERDEM URAL (ORTADA)