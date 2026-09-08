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Felçli personel kendi tasarımıyla tekerlekli sandalyesini 15 bin liraya hızlandırdı

Anadolu Üniversitesi çalışanı Recep Çetin, 30 yıllık felç sonrası kendi ürettiği motor aparatıyla tekerlekli sandalyesini 15 bin TL'ye hızlandırdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Felçli personel kendi tasarımıyla tekerlekli sandalyesini 15 bin liraya hızlandırdı

kendi çabasıyla doğan çözüm

Anadolu Üniversitesi personeli Recep Çetin, 30 yıl önce yatılı yurttaki asansör kazasında 7'nci kattan düşerek bel, ayak ve omuriliğinde kırıklar oluşması sonucu omurilik ezilmesine bağlı felç kaldı. 48 yaşındaki Çetin, 13 yıldır çalıştığı üniversitede yaşamını sürdürürken, günlük hareketliliğini artıracak pratik bir çözüm geliştirmeye karar verdi.

Kendi ifadesine göre elindeki akülü sandalyenin yavaş olduğunu ve ulaşımda zaman kaybettirdiğini düşündü; bu sorunu çözmek için satın aldığı bir elektrik motoru ve tekerleği, elle hızlandırılabilen tekerlekli sandalyesine monte etti. Aparatı, evinin balkonunda arkadaşının desteğiyle kaynak ve kesim işleri yaparak tasarladı.

üretim süreci ve maliyet:

Çetin, akşamları günde yaklaşık 2-3 saat çalışarak projeyi 15 gün içinde tamamladığını söyledi. Yurt dışındaki benzer çözümlerin 150 bin ile 200 bin TL arasında olduğu dikkate alındığında, Çetin’in el yapımı aparatı yaklaşık 15 bin TLye mal oldu.

Aparatın en önemli özelliklerinden biri, kullanım sırasında hıza ulaşmayı sağlarken gerektiğinde sökülüp standart akülü sandalyeye dönüşebilmesi; bu sayede normal akülü sandalyeler gibi bagaja sığma avantajı sunuyor ve daha hafif taşınabiliyor.

üniversite desteği ve rektörün değerlendirmesi:

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Çetin ile bir araya gelerek aracı inceledi. Adıgüzel, çalışmayı takdir ederek bunun benzer durumdaki diğer personele fikir verebileceğini vurguladı ve Çetin’i tebrik etti.

Rektör ayrıca güvenlik uyarısında bulunarak motorlu kullanım sırasında kask takılması gerektiğini belirtti; Çetin’e üniversite tarafından bir kask hediye edildi ve ışıklandırma sistemine dair önerilerde bulunuldu.

yaşamı kolaylaştıran bir fikir olarak potansiyel:

Çetin, geliştirdiği aparatın yaygınlaşmasının diğer engelli bireyler için de kolaylık sağlayacağını düşünüyor. Proje, fazla maliyeti nedeniyle ulaşılması güç olan ithal çözümlere alternatif olma potansiyeli taşıyor; fakat güvenlik ve üretim standartları açısından daha dikkatli bir çalışmayı gerektiriyor.

Çetin’in tasarımı, hem günlük iş yaşamında pratiklik kazandırması hem de taşınabilirliğiyle öne çıkıyor; üniversite bünyesinde kullanımının yanı sıra, benzer beklentisi olan kullanıcılar için örnek teşkil edebileceği vurgulanıyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE 30 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ ASANSÖR KAZASI SONUCU FELÇ KALAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ...

ESKİŞEHİR'DE 30 YIL ÖNCE GEÇİRDİĞİ ASANSÖR KAZASI SONUCU FELÇ KALAN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONELİ RECEP ÇETİN, YURT DIŞI MUADİLLERİ 200 BİN TL'Yİ BULAN TEKERLEKLİ SANDALYE MOTOR APARATINI KENDİ İMKÂNLARIYLA 15 BİN TL'YE ÜRETTİ. ÇETİN'İ TEBRİK EDEN REKTÖR PROF. DR. YUSUF ADIGÜZEL, AZİMLİ PERSONELE KASK HEDİYE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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