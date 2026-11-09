Yapay zeka bağımlılığı uyarısı: Olgay Sanaç sağlık ve hukukta temkin öneriyor

Olgay Sanaç'ın uyarısı:

Yapay zeka uzmanı Olgay Sanaç, yapay zekanın hızlı ilerleyişi ve gündelik hayata yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan risklere dikkat çekti. Sanaç, yapay zekanın bilgilerinin bir kaynaktan geldiğini ve bu bilgilerin hatalı olabileceğini belirterek, özellikle sağlık ve hukuk gibi kritik alanlarda yapay zekaya tam güvenin tehlikeli olduğunu söyledi.

günlük hayat ve düşünce yeteneği:

Sanaç, insanların artık pek çok rutin iş ve planlamayı yapay zeka aracılığıyla yürüttüğünü, bunun bir bağımlılık düzeyine ulaştığını vurguladı. Gençlerin ve genel olarak toplumun, sabah kalkıp ne yapacağını yapay zekaya sormaya başladığını, bunun da bireylerin düşünme ve sentez yeteneğini zayıflattığını ifade etti.

Sanaç, bu eğilimin işletmeler açısından verimlilik sağlasa da kişisel düzeyde zararlı olabileceğini belirtti. Rutin masa başı işler ve tekrar eden görevlerin otomasyonla el değiştirebileceğini kabul ederken, düşünme süreçlerinin korunmasının önemine işaret etti.

işletmeler, ajanlar ve veri güvenliği:

Uzman, büyük işletmelerin kendi yapay zeka ajanlarını geliştirdiğini ve bu ajanların periyodik işleri tarayıcı üzerinden yerine getirerek süreçleri otomatikleştirdiğini anlattı. Bu teknoloji sayesinde Anadolu’da yaşayan kişilerin bile içerik üretimi ve görsel üretim açısından büyük işletimlerle rekabet edebilir hale geldiğini söyledi.

Bununla birlikte Sanaç, veri güvenliği konusunda uyarıda bulundu: verilerimi Türkiye’de tutmamız gerektiğini ve kişisel verilerin yapay zekaya güvenerek paylaşılmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, zanaatkarların işi tamamen kaybetmeyeceğini ancak internet ve matbaa devrimlerinde olduğu gibi yapay zekanın da rutin işleri dönüştürebileceğini belirtti.

Sanaç sözlerini, yapay zekaya ilişkin temkinli yaklaşımı özetecek şekilde sürdürdü: "Özellikle sağlık ve hukuk gibi alanlarda kesinlikle yüzde yüz yapay zekaya güvenerek hareket etmemek lazım. Yapay zekaya kesinlikle bir yere kadar güvenilmelidir. Bilgiyi önce kendi sentezimizden geçirmemiz lazım."

Uzmanın değerlendirmeleri, yapay zekanın sunduğu kolaylıklarla birlikte sorumluluk ve denetim ihtiyacını hatırlatıyor. Hem bireylerin hem de kurumların, yapay zekayı bir araç olarak kullanırken veri güvenliğini, kaynak doğrulamasını ve insan denetimini önceliklendirmesi gerektiği sonucuna işaret ediyor.

YAPAY ZEKA UZMANI OLGAY SANAÇ