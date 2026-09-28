Dicle'de hareketlilik haftasında doğa, sağlık ve temiz çevre vurgusu

etkinlikte yürütülen çalışmalar:

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Değirmendere Mahallesi piknik alanı vatandaşlar tarafından temizlendi. Etkinlikte katılımcılara sağlıklı yaşam ve çevre temizliğinin önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

doğa yürüyüşü ve koordinasyon:

Bilgilendirmenin ardından katılımcılar, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası AB Proje Birimi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü koordinasyonunda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisi ile tamamlandı.

yerel etkiler ve mesaj:

Etkinlik boyunca çevre temizliği ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı; katılımcı yoğunluğu, benzer girişimlerin yerel dayanışma ve farkındalığı artırmadaki rolünü ortaya koydu.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE, AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK DÜZENLENDİ.