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Didim ilçeler arasında yatırım harcamalarında ilk sıraya yerleşti

Aydın'da 83 proje için toplam 3 milyar 457 milyon 981 bin 424 TL harcandı; ilçe belediyelerinde Didim 353 milyon 902 bin 402 TL ile ilk oldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim ilçeler arasında yatırım harcamalarında ilk sıraya yerleşti

Aydın'da belediye yatırım harcamalarının öne çıkan verileri

İl Yatırım Takip Sistemi verilerine göre Aydın genelinde 2026 yılında yerel yönetimlerce yürütülen 83 proje için toplam 3,457,981,424 TL harcama yapıldı. Harcamaların yaklaşık yüzde 80'i Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından gerçekleştirildi.

genel tablo:

Yürütülen 83 projenin 38'i tamamlandı, 41'i devam ediyor. Verilerde ayrıca Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk ve Yenipazar belediyelerinin İl Yatırım Takip Sistemi'nde izlenen proje kaydının bulunmadığı kaydedildi.

ilçe belediyeleri harcama sıralaması:

İlçe belediyeleri arasında harcama büyüklüğüne göre ilk sırada Didim Belediyesi yer alıyor; Didim'in yıl içindeki harcaması 353,902,402 TL olarak bildirildi. İkinci sırada Nazilli Belediyesi yer alıyor ve harcaması 111,143,621 TL olarak kaydedildi.

Üçüncü sırada Söke Belediyesi (65,121,071 TL), dördüncü sırada Kuşadası Belediyesi (62,470,166 TL), beşinci sırada ise Efeler Belediyesi (59,582,567 TL) bulunuyor. Bu dağılım, ilçe bazındaki yatırım önceliklerinin ve kaynak kullanımının yıl içinde nasıl şekillendiğine dair somut bir gösterge sunuyor.

AYDIN’DA 2026 YILINDA YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 83 PROJE İÇİN 3 MİLYAR 457 MİLYON 981...

AYDIN’DA 2026 YILINDA YEREL YÖNETİMLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 83 PROJE İÇİN 3 MİLYAR 457 MİLYON 981 BİN 424 TL HARCAMA YAPILIRKEN, İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA 353 MİLYON 902 BİN 402 TL İLE DİDİM BELEDİYESİ İLK SIRADA YER ALDI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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