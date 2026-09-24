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Didim sanayi sitesinde talepler yerinde çözüme dönüyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Sanayi Sitesi esnafının taleplerini yerinde dinleyip takip ediyor; gerekli düzenlemeler sahada uygulanıyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Didim sanayi sitesinde talepler yerinde çözüme dönüyor

Didim Belediyesi'nden sahada çözüm odaklı yaklaşım

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Sanayi Sitesi esnafıyla gerçekleştirdiği buluşmalarla talepleri yerinde dinlemeye ve hızlıca uygulamaya almaya devam ediyor. Geçtiğimiz ziyaret sırasında iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda, belirlenen noktalarda çalışmalar başlatıldı ve ilerleme yerinde incelendi.

saha denetimi ve yürütülen çalışmalar:

Başkan Gençay, Sanayi Sitesi’ni yeniden ziyaret ederek daha önce iletilen taleplerin hangi aşamada olduğunu yerinde gördü. Belediye ekipleri, esnafın günlük çalışma hayatını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri sahada uyguluyor; ihtiyaç duyulan altyapı ve düzenleme işleri önceliklendiriliyor. Bu ziyaretler, baştan sona yerinde tespit ve uygulama döngüsünü güçlendiriyor.

esnafla iletişim ve talep takibi:

Gençay, esnaf ziyaretlerinin yalnızca nezaket ziyareti olmadığını, iletilen taleplerin ilgili birimlerle takip edildiğini vurguladı. Başkanın sözleri şöyle: "Sanayi Sitesi esnafımızla her buluşmamızda onların ihtiyaçlarını ve taleplerini doğrudan dinliyoruz. Geçtiğimiz ziyaretimizde bizlere iletilen konuların bugün sahada karşılık bulduğunu görmek bizim için çok değerli. Esnafımızın çalışma şartlarını kolaylaştıracak, ihtiyaç duyulan düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Esnafımızın yanında olmaya, taleplerini yerinde dinlemeye ve çözüm için takipçisi olmaya devam edeceğiz".

Didim Belediyesi, kent genelinde esnafın ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek ilgili konularda gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları sürdürüyor. Sanayi Sitesi ziyareti de bu yaklaşımın bir parçası olarak, esnafla doğrudan iletişim kurma ve talep takibini güçlendirme amacını taşıyor. Ziyaretler ve saha uygulamaları ilerledikçe, esnafın günlük iş akışını kolaylaştıracak adımların atılmaya devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN GENÇAY: &quot;SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZÜYORUZ&quot;

BAŞKAN GENÇAY: "SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZÜYORUZ"

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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