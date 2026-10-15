Didim'de 29 ekim coşkusu fener alayı ve Onur Akın konseriyle

Didim Belediyesi 29 Ekim coşkusunu fener alayı ve konserle kutluyor

Didim Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ilçe halkıyla birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler, Cumhuriyetin gururunu ve bayram sevincini kent merkezinde bir araya getirerek yaşatmayı hedefliyor.

etkinlik programı:

Program kapsamında saat 19.00'da Belediye Önü'nden başlayacak fener alayı, kortej halinde ilerleyerek Cumhuriyet Kent Meydanı'nda sona erecek. Ardından saat 20.00'de meydanda sevilen sanatçı Onur Akın sahne alacak ve konser verecek.

katılım ve çağrı:

Didim Belediyesi, tüm vatandaşları 29 Ekim etkinliklerine davet ediyor; kent sakinleri fener alayına katılarak, meydandaki konsere destek vererek Cumhuriyet Bayramı heyecanını paylaşabilecek. Organizasyon, paylaşılan bir gurur ve birliktelik fırsatı sunmayı amaçlıyor.

DİDİM’DE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENECEK