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Didim'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürüyor

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026-2027 su ürünleri av sezonunda uygulanan hamsi kotası denetimlerinin sahada sürdürüldüğünü bildirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Didim'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürüyor

Denetimler sahada yoğunlaşıyor:

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında getirilen hamsi kotası uygulamasının sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerin kapsamı:

Yapılan kontrollerde balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu izleniyor; avcılık uygulamaları ve kotaya uyum öncelikli olarak takip ediliyor. Denetimler, avcılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasını hedefliyor.

Koruma ve sürdürülebilirlik hedefi:

Yetkililer, denetimlerin amacını su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanması olarak açıklıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA UYGULANAN HAMSİ KOTASINA...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA UYGULANAN HAMSİ KOTASINA YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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