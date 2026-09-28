Didim'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürüyor

Denetimler sahada yoğunlaşıyor:
Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında getirilen hamsi kotası uygulamasının sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerin kapsamı:
Yapılan kontrollerde balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu izleniyor; avcılık uygulamaları ve kotaya uyum öncelikli olarak takip ediliyor. Denetimler, avcılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasını hedefliyor.
Koruma ve sürdürülebilirlik hedefi:
Yetkililer, denetimlerin amacını su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanması olarak açıklıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.
AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA UYGULANAN HAMSİ KOTASINA YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR.
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