Didim'de hamsi kotası denetimleri sezon boyunca sürüyor

Denetimler sahada yoğunlaşıyor:

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 su ürünleri av sezonu kapsamında getirilen hamsi kotası uygulamasının sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerin kapsamı:

Yapılan kontrollerde balıkçılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğu izleniyor; avcılık uygulamaları ve kotaya uyum öncelikli olarak takip ediliyor. Denetimler, avcılık faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasını hedefliyor.

Koruma ve sürdürülebilirlik hedefi:

Yetkililer, denetimlerin amacını su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamının sağlanması olarak açıklıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini bildirdi.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE, 2026-2027 SU ÜRÜNLERİ AV SEZONU KAPSAMINDA UYGULANAN HAMSİ KOTASINA YÖNELİK DENETİMLER DEVAM EDİYOR.