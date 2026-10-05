Dolar 49,1551 +0,10%
Euro 55,1454 -0,21%
Bist 12.476,94 +1,68%
Altın Gram 6.625,87 +0,73%
EUR/USD 1,1213 -0,39%
Brent Petrol 102,20 -0,05%
--°

Didim'de hamsi kotası uygulamasına yönelik sıkı denetim

Didim’de tarım ve orman ekipleri, balıkçı tekneleri ve su ürünleri işletmelerinde hamsi kotası denetimi yaptı; amaç sürdürülebilir avcılık.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de hamsi kotası uygulamasına yönelik sıkı denetim

Denetimler sahada yoğun şekilde sürdü

Didim ilçesinde, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri kontrol görevlileri tarafından hamsi kotası çerçevesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konan talimat doğrultusunda planlandı ve sahada adım adım uygulandı.

Kontrollerin kapsamı:

Ekipler, sahil bandında ve liman bölgelerinde bulunan balıkçı tekneleri ile su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmeleri tek tek kontrol etti. İncelemelerde, av miktarı kayıtları, av araçlarının durumu ve taşıma ile muhafaza koşullarına ilişkin kayıtlar gözden geçirildi. Denetimler sırasında her tekne ve işletmenin uygulamaya uyumu değerlendirildi.

Amaç ve bilgilendirme:

Yapılan operasyonların temel hedefi, hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avcılığı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumaktır. Kontrol ekipleri, balıkçılara belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı ve uygulamanın gerekliliği hakkında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, balık avı sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini belirtti.

Denetimler, hem stokların korunmasına yönelik idari bir önlem hem de balıkçılık faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir kalmasını sağlama amacı taşıyor. Uygulamanın sahadaki takibiyle ilgili süreçlerin düzenli olarak yürütülmesi ve bilgilendirmenin sürdürülmesi planlanıyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI...

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI TEKNELERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fındık kurutma umudu yaylada sisle boğuluyor
images

Pursaklar'da yeni imar yolları ile ulaşım ağı güçlendiriliyor
images

Bozdoğan Kamışlar'da ulaşım konforu için parke çalışması başlatıldı
images

çayırova’da elektronik atıklar için kapsamlı teslim çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yüksekova'da itfaiye haftası öğrencilere afet ve güvenlik bilinci kazandırdı

Genç hafızın hedefi: kamu yönetimi ve bakanlık hayali

L’Oréal Türkiye'de yeni dönemi şekillendirecek isim: Eva Leihener-Stefan

Mutfaktan istihdama köprü: Kilis'ten gelen kadınlar şeflerle mesleki eğitim aldı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip