Didim'de hamsi kotası uygulamasına yönelik sıkı denetim

Denetimler sahada yoğun şekilde sürdü

Didim ilçesinde, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri kontrol görevlileri tarafından hamsi kotası çerçevesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konan talimat doğrultusunda planlandı ve sahada adım adım uygulandı.

Kontrollerin kapsamı:

Ekipler, sahil bandında ve liman bölgelerinde bulunan balıkçı tekneleri ile su ürünleri ticaretiyle uğraşan işletmeleri tek tek kontrol etti. İncelemelerde, av miktarı kayıtları, av araçlarının durumu ve taşıma ile muhafaza koşullarına ilişkin kayıtlar gözden geçirildi. Denetimler sırasında her tekne ve işletmenin uygulamaya uyumu değerlendirildi.

Amaç ve bilgilendirme:

Yapılan operasyonların temel hedefi, hamsi avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak, yasa dışı avcılığı engellemek ve su ürünleri kaynaklarını korumaktır. Kontrol ekipleri, balıkçılara belirlenen avlanma miktarlarına riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı ve uygulamanın gerekliliği hakkında bilgilendirme yaptı. Yetkililer, balık avı sezonunun başlamasıyla birlikte denetimlerin sezon boyunca devam edeceğini belirtti.

Denetimler, hem stokların korunmasına yönelik idari bir önlem hem de balıkçılık faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir kalmasını sağlama amacı taşıyor. Uygulamanın sahadaki takibiyle ilgili süreçlerin düzenli olarak yürütülmesi ve bilgilendirmenin sürdürülmesi planlanıyor.

AYDIN’IN DİDİM İLÇESİNDE ‘HAMSİ KOTASI’ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE BALIKÇI TEKNELERİ TEK TEK KONTROL EDİLDİ.