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Didim’de konfor odaklı yol dönüşümü sürüyor

Didim Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında zemin düzenlemesi ve yol yenileme çalışmalarıyla araç ve yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim’de konfor odaklı yol dönüşümü sürüyor

çalışmanın kapsamı:

Didim Belediyesi ilçe genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla planlı yol yapım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler mevcut yol zeminlerini düzenleyerek, bozulan altyapı unsurlarını onarıp, trafiğin güvenli akışını sağlamak için uygulamalar gerçekleştiriyor. Çalışmalar hem araç trafiği hem de yaya erişilebilirliği gözetilerek planlanıyor.

efeler mahallesi ve saha uygulamaları:

Saha çalışmaları arasında, belirlenen noktaların zemin düzenlemeleri ve yol yüzeyi yenilemeleri yer alıyor. Örnek uygulama olarak Efeler Mahallesi 1444 Sokakta yürütülen yol yapım ve düzenleme faaliyetleri, sokak boyunca ulaşımın daha rahat ve güvenli hale getirilmesini hedefliyor. Ekipler, mevcut kot ve drenaj koşullarını dikkate alarak zemin hazırlığı, altyapı tamamlamaları ve üstyapı iyileştirmeleri yapıyor.

hedefler ve beklenen sonuçlar:

Planlanan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolların kullanım şartlarında belirgin bir iyileşme bekleniyor. Uygulamalar, trafik akışını düzenleyerek araç ve yaya güvenliğini artırmayı, bakım gereksinimlerini azaltmayı ve kent içi ulaşım konforunu yükseltmeyi amaçlıyor. Belediye yetkilileri, ihtiyaç duyulan farklı bölgelere öncelik vererek çalışmaların kent genelinde kademeli şekilde devam edeceğini belirtiyor.

Çalışmalar sırasında vatandaşların bilgilendirilmesi ve alternatif ulaşım düzenlemelerinin sağlanması da süreç planlamasının parçası olarak ele alınıyor. Bu yaklaşımla, hem kısa vadede ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar minimize edilmeye çalışılıyor hem de uzun vadede sürdürülebilir bir yol ağı oluşturulması hedefleniyor.

DİDİM’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DİDİM’DE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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