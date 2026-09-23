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Didim'de mazgallar yağışa hazırlanıyor

Didim Belediyesi, kent genelinde mazgalları temizleyerek biriken atık ve yaprakları uzaklaştırıyor; amaç yağışlarda su tahliyesinin kesintisiz sağlanması.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de mazgallar yağışa hazırlanıyor

mazgallar düzenli olarak temizleniyor:

Didim Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü temizlik ve bakım çalışmaları kapsamında mazgalların temizliğine devam ediyor. Ekipler, mazgallarda zaman içinde biriken toprak, yaprak, atık ve diğer birikintileri temizleyerek suyun geçişini engelleyebilecek unsurları ortadan kaldırıyor.

Mazgalların çevresi ve iç kısımları düzenli olarak kontrol edilip temizleniyor; böylece yağış sırasında oluşabilecek tıkanmaların ve su birikintilerinin önlenmesi hedefleniyor.

çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Yapılan temizliklerle mevcut drenaj noktalarının temiz ve işler durumda tutulmasına öncelik veriliyor. Ekipler, özellikle yağışlı hava öncesinde yoğunlaşan programla tahliye kanallarının akışının sağlanmasına katkı sağlıyor.

Çalışmalar sırasında mazgalların etrafındaki birikintiler, döküntüler ve diğer engeller uzaklaştırılırken, gerekli görülen noktalarda ilave kontroller yapılarak riskler asgariye indiriliyor.

saha programı ve sürdürülebilir bakım:

Didim Belediyesi ekipleri, hava şartları ve kent ihtiyaçlarını gözeterek sahada düzenli bir programla hareket ediyor. Mazgal temizliğinin yanı sıra genel temizlik ve bakım çalışmaları da program ve ihtiyaçlar doğrultusunda devam ediyor.

Bu uygulamalarla ortak kullanım alanlarının düzenli ve bakımlı tutulması amaçlanıyor; Didim'e iyi bakmak anlayışıyla ekipler sahadaki çalışmalarına yaklaşan yağışlar öncesinde de devam ediyor.

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN MAZGAL TEMİZLİĞİ

DİDİM BELEDİYESİ’NDEN MAZGAL TEMİZLİĞİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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