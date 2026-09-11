Didim'de pamuk tarlalarında zararlı yoğunluğu kayda geçmedi

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla tarlara kurulan monitör tuzakların kontrolları tamamlandı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerde zararlı yoğunluğuna rastlanmadığını bildirdi.

Kontrol ve izleme yöntemi:

Ekipler, ilçedeki pamuk üretim alanlarında düzenli olarak haftalık tuzak sayımları ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Sahada yürütülen sayımlar sonucunda tuzaklarda anlamlı bir zararlı birikimi tespit edilmedi.

Sonuçların paylaşılması ve geleceğe yönelik plan:

Analiz sonuçları üreticilerle paylaşıldı. Ayrıca, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin pamuk üretim alanlarındaki izleme ve kontrol çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

BEYAZ ALTIN OLARAK BİLİNEN PAMUĞUN ZARARLILARDAN KORUNMASI AMACIYLA TARLALARA ASILAN MONİTÖR TUZAKLARIN KONTROLÜ YAPILIRKEN, TUZAKLARDA ZARARLI YOĞUNLUĞUNA RASTLANMADI.