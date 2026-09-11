Dolar 48,6014 +0,15%
Euro 56,4518 +0,11%
Bist 14.366,13 -0,19%
Altın Gram 6.857,18 -0,43%
EUR/USD 1,1612 -0,01%
Brent Petrol 105,80 -1,70%
--°

Didim'de pamuk tarlalarında zararlı yoğunluğu kayda geçmedi

Didim'de pamuk tarlalarındaki monitör tuzakların haftalık kontrollerinde zararlı yoğunluğuna rastlanmadı; sonuçlar üreticilerle paylaşıldı, izleme sürecek.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 10:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Didim'de pamuk tarlalarında zararlı yoğunluğu kayda geçmedi

Didim'de pamuk tarlalarında zararlı yoğunluğu kayda geçmedi

Beyaz altın olarak bilinen pamuğun zararlılardan korunması amacıyla tarlara kurulan monitör tuzakların kontrolları tamamlandı. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan incelemelerde zararlı yoğunluğuna rastlanmadığını bildirdi.

Kontrol ve izleme yöntemi:

Ekipler, ilçedeki pamuk üretim alanlarında düzenli olarak haftalık tuzak sayımları ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Sahada yürütülen sayımlar sonucunda tuzaklarda anlamlı bir zararlı birikimi tespit edilmedi.

Sonuçların paylaşılması ve geleceğe yönelik plan:

Analiz sonuçları üreticilerle paylaşıldı. Ayrıca, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin pamuk üretim alanlarındaki izleme ve kontrol çalışmalarının önümüzdeki süreçte de devam edeceği bildirildi.

BEYAZ ALTIN OLARAK BİLİNEN PAMUĞUN ZARARLILARDAN KORUNMASI AMACIYLA TARLALARA ASILAN MONİTÖR...

BEYAZ ALTIN OLARAK BİLİNEN PAMUĞUN ZARARLILARDAN KORUNMASI AMACIYLA TARLALARA ASILAN MONİTÖR TUZAKLARIN KONTROLÜ YAPILIRKEN, TUZAKLARDA ZARARLI YOĞUNLUĞUNA RASTLANMADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçede bitkin bulunan yavru tavşana elleriyle can suyu verdi
images

İğneada açıklarında balıkçının yanında yunuslar görüldü
images

Dalgaların öğüttüğü plastikleri çöp şişe dönüştüren profesör: Konyaaltı'ndaki ki...
images

Denizden çöp şiş yaptı, Konyaaltı'ndaki plastik kirliliğine tepki gösterdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultanbeyli'ye 400 dönümlük Turgut Reis gençlik kampı geliyor

Dinar devlet hastanesinde böbrek taşlarına yönelik perkütan nefrolitotomi dönemi

jinekolojik kanserlerde korunma: aşı, tarama ve ameliyathanede önlem

Jandarma 18 ilde yürüttüğü operasyonda 52 göçmen kaçakçısı organizatörünü yakaladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı