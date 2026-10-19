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Didim'de sürdürülebilir lezzet köprüsü kuruldu

CulBRI projesiyle Türk ve Fransız öğrenciler Didim'de buluşarak sürdürülebilir gastronomi, sıfır atık uygulamaları ve yerel ürünleri tanıdı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Didim'de sürdürülebilir lezzet köprüsü kuruldu

CulBRI ile iki ülke mutfağı Didim'de buluştu

Aydın’ın Didim ilçesinde yürütülen CulBRI projesi kapsamında Türk ve Fransız mesleki eğitim öğrencileri ortak gastronomi atölyelerinde bir araya geldi. Proje, mesleki eğitimde küçük ölçekli ortaklık hattında hayata geçirilmiş olup Fransa koordinatörlüğünü Lycée François Mitterrand, Türkiye programını ise Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Mehmet Doğan ve Güler Varış Akol üstleniyor.

Kasım 2025 - Ekim 2027 dönemini kapsayan proje; iki ülkenin öğrenci ve öğretmenlerini ortak öğrenme faaliyetleriyle bir araya getirerek, geleceğin şefleri için hem teknik hem de kültürlerarası yetkinlikler geliştirmeyi hedefliyor.

Projenin ana hedefleri ve içerikleri:

Program, öğrencilerin mesleki mutfak becerilerini geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda günümüz gastronomisinin kritik başlıklarına odaklanıyor. Bu çerçevede sürdürülebilir gastronomi ve sıfır atık uygulamaları, yerel ve bölgesel ürünlerin uluslararası düzeyde tanıtılması, gıda israfının azaltılmasına yönelik teknikler ile öğrencilerin dijital becerilerinin ve yabancı dil kullanımının artırılması öncelikli alanlar olarak belirlendi.

Sanal öğrenme faaliyetleri sayesinde öğrenciler tarif paylaşımı yaptı, farklı pişirme tekniklerini karşılaştırdı ve ortak gastronomi ürünleri geliştirdi; bu çalışma modeli, fiziksel hareketliliklerle desteklenerek bilgi paylaşımını pekiştirdi.

Didim programı ve uygulamalı atölyeler:

Projenin Türkiye programı kapsamında 11-16 Ekim 2026 tarihlerinde Fransız öğrenci ve öğretmen heyeti Didim’de ağırlandı. Etkinlikler, ev sahibi Zeynep Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde gerçekleşti; Türk ve Fransız öğrenciler birlikte mutfağa girerek pratik uygulamalar yaptı, yerel ürünlerin tanıtıldığı ve sıfır atık prensibiyle yemeklerin hazırlandığı atölye çalışmaları düzenlendi. Etkinliklere kültürel geziler de eşlik etti.

Didim programının ardından proje kapsamında İstanbul’da düzenlenecek kültürel faaliyetlerle hareketlilikler tamamlanacak. Bu adımlar hem öğrencilere teknik beceriler kazandırmayı hem de iletişim, takım çalışması, yabancı dil yetkinliği ve kültürlerarası etkileşim becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Gençlerin mesleki yeterliliklerinin artırılmasının yanı sıra proje, Avrupa vatandaşlığı bilincinin yükseltilmesine de katkı sağlıyor; yerel üreticilerin ve bölgesel ürünlerin tanıtımı ise katılımcıların bölge ekonomisine yönelik farkındalığını artırıyor.

TÜRK VE FRANSIZ MUTFAKLARI DİDİM’DE BULUŞTU

TÜRK VE FRANSIZ MUTFAKLARI DİDİM’DE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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