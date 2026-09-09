Didim'de ulaşımı kolaylaştırmak için reform yollarında zemin iyileştirme çalışmaları

Didim Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürüttüğü yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, öncelikli ihtiyaçlara göre planlanan program doğrultusunda hem merkez hem kırsal mahallelerde çalışma gerçekleştiriyor.

Çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, ilçenin farklı noktalarında tespit edilen sorunlara yönelik zemin düzenleme ve iyileştirme uygulamaları yapıyor. Özellikle Reform bölgesindeki yollar üzerinde yoğunlaşan çalışmalar, iş makineleri ile mevcut yüzeylerin taşkın, çukur ve engebeye karşı düzeltilmesini kapsıyor. Program dahilinde arazi ve köy yollarının yanı sıra mahalle içi bağlantı yollarında da bakım-onarım çalışmaları planlanıyor.

Ulaşımda beklenen kazanımlar:

Yürütülen çalışmanın temel hedefi, yolların kullanım şartlarını iyileştirerek ulaşımı elverişli hale getirmek. Bu sayede taşıt ve yaya trafiğinde konfor artışı, bakım süresinde azalma ve acil müdahale ekiplerinin erişim hızında iyileşme hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandıkça ilgili güzergahların daha düzenli ve güvenli olması bekleniyor.

Ekipler, ihtiyaç duyulan güzergahlarda saha tespitleri yaparak önceliklendirme gerçekleştirmeye devam ediyor. Yapılan düzenlemeler yerinde çözümler üretmeyi amaçlarken, düzenli bakım ile koruyucu altyapı yaklaşımı da benimseniyor.

Didim Belediyesi, planlı program çerçevesinde yürütülen yol çalışmalarıyla kent içi ulaşımın sürekliliğini sağlamayı ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

DİDİM’DE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR