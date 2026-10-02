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Dijital normalleşme gençlerde madde kullanımını özendiriyor, Fulda Karaçiçek uyardı

Psikolog Fulda Karaçiçek, dijital platformlardaki özendirici ve sıradanlaştırılmış sunumların gençlerde madde kullanım riskini artırdığını vurguladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:34

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Dijital normalleşme gençlerde madde kullanımını özendiriyor, Fulda Karaçiçek uyardı

Uzman uyarısı:

Medline Adana Hastanesi Uzman Psikolog Fulda Karaçiçek, madde bağımlılığının tek bir nedene bağlanamayacağını; bunun bireysel, ailevi ve toplumsal birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıktığını belirtti. Karaçiçek, dijital dünyanın bazı maddelerin kullanımını özendirici ve sıradanlaştırıcı bir dille sunmasının gençler için önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Merak, akran baskısı ve risk faktörleri:

Karaçiçek, gençlerde merak, arkadaş çevresinin etkisi ile kabul edilme ve ait olma ihtiyacının madde kullanımını tetikleyebilecek temel etkenler olduğunu söyledi. Ayrıca aile içi iletişim problemleri, yalnızlık, yoğun stres ve travmatik yaşantıların da madde kullanımına zemin hazırlayabildiğine dikkat çekti.

Uzman, dijital içeriklerin kimi zaman madde kullanımını sıradanlaştırdığını ve gençlerin bu tür paylaşımları model alarak risk davranışlarına yönelebileceğini belirterek, bu durumun toplumsal boyutta değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ailelere ve eğitimcilere öneriler:

Karaçiçek, ailelerin çocuklarla sadece madde kullanmamalarını söylemenin yeterli olmadığına vurgu yaptı. Ailelerin çocuklara akran baskısıyla baş etme yollarını, stres ve olumsuz duygularla başa çıkma stratejilerini öğretmesinin önemine dikkat çekti.

Etkin iletişim, duygusal destek ve sağlıklı başa çıkma becerilerinin geliştirilmesinin, riskli davranışların önlenmesinde belirleyici olduğunu söyleyen Karaçiçek, ebeveynlerin erken dönemde farkındalık ve rehberlik sağlamasının gerekliliğini vurguladı.

Bağımlılık sadece irade meselesi değil, notu düşen uzman; bağımlılığın ciddi bir ruhsal ve toplumsal sağlık sorunu olduğunu, bu nedenle yargılayıcı ve basitleştirici yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğini belirtti. Tedavi ve destek süreçlerinde çok boyutlu değerlendirme ve profesyonel müdahalenin önemine işaret etti.

Ayrıca Karaçiçek, ünlü kişilerde görülen madde kullanımını da tek bir nedene indirgeyemeyeceklerini, çeşitli psikolojik ve çevresel faktörlerin rol oynayabileceğini ve bu durumların terapi sürecinde ele alınmasının daha sağlıklı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Sonuç olarak uzman, dijital içerik üreticilerinin ve platformların sorumluluğuna dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerinin gençleri korumaya yönelik bilinçlenme ve önleyici çalışmalara katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

MEDLİNE ADANA HASTANESİ UZMAN PSİKOLOG FULDA KARAÇİÇEK

MEDLİNE ADANA HASTANESİ UZMAN PSİKOLOG FULDA KARAÇİÇEK

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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