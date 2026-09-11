Yüksekova'da okullar el birliğiyle yeni döneme hazırlandı

Yüksekova'da okullar el emeğiyle yenilendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan idareci ve okul personeli, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulları kendi elleriyle baştan sona temizleyip onarıma hazırladı.

Kapsamlı temizlik ve onarım çalışmaları:

Çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların yenilenmesi amacıyla sağlanan ödenekler ve Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle yürütüldü. Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ile TOKİ İlk ve Ortaokulu'nda kapsamlı bir onarım ve temizlik süreci gerçekleştirildi. Binaların en üst katından başlanarak duvarlar boyandı; sınıflar, koridorlar, lavabolar ve sıra ile masa gibi tüm öğrenme alanları titizlikle temizlendi.

Yönetimden değerlendirme:

Okul yönetimi, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala personelle birlikte dört koldan temizlik yapıldığını ve Bakanlık tarafından gönderilen ödeneklerin kullanıldığını belirtti. Yapılan açıklamada okulların her yönüyle yenilendiği, öğrencilerin temiz ve ferah ortamda eğitim göreceği vurgulandı. Yönetim, emeği geçenlere ve desteği sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin'e teşekkür etti.

Yetkililer, bu tür onarım ve temizlik çalışmalarının eğitimin kalitesini artırma hedefiyle sürdürüleceğini ifade etti ve yeni döneme hazırlanmanın hem fiziki koşullar hem de moral açısından önemine dikkat çekti.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GÖREV YAPAN İDARECİLER VE OKUL PERSONELİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE OKULLARINI KENDİ ELLERİYLE BAŞTAN SONA TEMİZLEYEREK EĞİTİME HAZIRLADI.