Dikkatli tır şoförü Tekirdağ’da faciayı önledi, anlar araç kamerasında

O anlar kameralarda:

Tekirdağ'ın Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişinde, Ali Osman Çelebi Bulvarı bağlantı yolundan çevre yoluna geçen bir otomobil, kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kırdı. Ergene istikametine seyreden tır sürücüsü, anlık ve dikkatli bir manevra ile olası çarpışmayı engelledi.

Kaza riski nasıl oluştu:

Bağlantı yolundan çevre yoluna geçiş yapan otomobil ile Ergene yönüne giden tır arasında, otomobilin ani ve kontrolsüz dönüşü nedeniyle çarpışma tehlikesi doğdu. Tır şoförünün zamanında müdahalesi sayesinde yolculardan biri kıl payı kazadan kurtuldu.

Görüntüler ve müdahale:

Olayın tamamı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtta, tırın yaptığı manevra ve tehlikenin nasıl bertaraf edildiği açık şekilde görülüyor.

TEKİRDAĞ'DA ÇORLU ÇEVRE YOLU HATİP MAHALLESİ GİRİŞİNDEKİ BÖLÜNMÜŞ YOLDA, KONTROLSÜZ DÖNÜŞ YAPARAK TIRIN ÖNÜNE KIRAN OTOMOBİL NEDENİYLE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.