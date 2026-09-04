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Dikkatli tır şoförü Tekirdağ’da faciayı önledi, anlar araç kamerasında

Tekirdağ Çorlu Çevre Yolu'nda kontrolsüz dönüş yapan otomobil tırın önüne kırdı; tır şoförünün anlık manevrası faciayı önledi, anlar araç kamerasında.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dikkatli tır şoförü Tekirdağ’da faciayı önledi, anlar araç kamerasında

O anlar kameralarda:

Tekirdağ'ın Çorlu Çevre Yolu Hatip Mahallesi girişinde, Ali Osman Çelebi Bulvarı bağlantı yolundan çevre yoluna geçen bir otomobil, kontrolsüz dönüş yaparak tırın önüne kırdı. Ergene istikametine seyreden tır sürücüsü, anlık ve dikkatli bir manevra ile olası çarpışmayı engelledi.

Kaza riski nasıl oluştu:

Bağlantı yolundan çevre yoluna geçiş yapan otomobil ile Ergene yönüne giden tır arasında, otomobilin ani ve kontrolsüz dönüşü nedeniyle çarpışma tehlikesi doğdu. Tır şoförünün zamanında müdahalesi sayesinde yolculardan biri kıl payı kazadan kurtuldu.

Görüntüler ve müdahale:

Olayın tamamı bir araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayıtta, tırın yaptığı manevra ve tehlikenin nasıl bertaraf edildiği açık şekilde görülüyor.

TEKİRDAĞ&#039;DA ÇORLU ÇEVRE YOLU HATİP MAHALLESİ GİRİŞİNDEKİ BÖLÜNMÜŞ YOLDA, KONTROLSÜZ DÖNÜŞ YAPARAK...

TEKİRDAĞ'DA ÇORLU ÇEVRE YOLU HATİP MAHALLESİ GİRİŞİNDEKİ BÖLÜNMÜŞ YOLDA, KONTROLSÜZ DÖNÜŞ YAPARAK TIRIN ÖNÜNE KIRAN OTOMOBİL NEDENİYLE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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