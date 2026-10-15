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Dilovası’nda gece operasyonu: mazgallar temizlendi, tır kurtarıldı

Dilovası’nda etkili sağanak sonrası belediye ekipleri gece boyunca mazgalları temizleyip riskli noktaları denetledi; mahsur kalan bir tır kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Dilovası’nda gece operasyonu: mazgallar temizlendi, tır kurtarıldı

Dilovası’nda gece boyu süren müdahale

Dilovası ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından belediye ekipleri, muhtemel su baskınlarına karşı gece boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. İlçe genelinden gelen ihbarlar, Dilovası Belediyesi İlçe Afet Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirildi ve ilgili birimlere yönlendirildi.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Fen İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere çeşitli belediye birimleri, yağışın etkili olduğu noktalarda önlem aldı. Bu kapsamda ilerlemekte güçlük çeken ve yolda mahsur kalan bir tır, ekiplerin müdahalesiyle güvenli bir şekilde bulunduğu yerden kurtarıldı. Çalışma sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınarak ulaşımın güvenli şekilde devam etmesi sağlandı.

Altyapı temizliği ve risk taraması:

Muhtemel su baskınlarının önüne geçmek için mazgallar temizlendi, yağmur suyu hatları kontrol edildi ve su akışını engelleyen atıklar kaldırıldı. Ana arterler, cadde ve sokaklar ile su birikme riski taşıyan bölgelerde saha taraması yapıldı; ekip ve iş makineleri olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.

Başkanın çağrısı:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yağışın ilk anından itibaren süreci takip ettiklerini ve gelen ihbarlara hızlı müdahale edildiğini vurguladı. Ömeroğlu, ekiplerin gece boyunca görev başında kaldığını belirterek, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça riskli bölgelere yaklaşmamalarını, trafikte dikkatli olmalarını ve karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi. Başkan, can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu özellikle dile getirdi.

Belediye yetkilileri çalışmaların sabahın ilk ışıklarına kadar koordineli şekilde sürdürüldüğünü, gerekli denetim ve müdahalelerin eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti. Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve ihbar hatlarının aktif tutulduğu bildirildi.

DİLOVASI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, MUHTEMEL SU BASKINLARINA...

DİLOVASI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞIN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİ, MUHTEMEL SU BASKINLARINA KARŞI GECE BOYUNCA ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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