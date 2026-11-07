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Dilovası'nda öğrenciler dijital güvenlik ve akran zorbalığına karşı güçlendiriliyor

Dilovası Emniyeti, Güvenli Okul Projesi kapsamında lise ve ilkokul öğrencilerine siber suçlar, dijital güvenlik ve akran zorbalığı eğitimi verdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Dilovası'nda öğrenciler dijital güvenlik ve akran zorbalığına karşı güçlendiriliyor

Güvenli eğitim çalışmaları

Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelinde bilgilendirme ve denetim faaliyetleri yürütüyor. Güvenli Okul Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Serhat Canbaz da katıldı.

lise öğrencilerine siber güvenlik eğitimi:

Toplum Destekli Polislik ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi ve TOKİ Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik siber güvenlik eğitimi düzenledi. Eğitimlerde dijital ayak izi, sosyal medya kullanımı, tanımadıkları kişilerden gelen arkadaşlık istekleri ve şifre güvenliği gibi konular ele alındı.

Ekipler, internet ortamında karşılaşılabilecek tehditler konusunda öğrencileri uyarırken, kişisel verilerin korunması ve dijital platformlarda dikkat edilmesi gereken uygulamalar hakkında pratik bilgiler paylaştı. Amaç, öğrencilerin çevrim içi riskleri tanıyarak daha tedbirli hareket etmelerini sağlamak.

ilkokulda akran zorbalığı ve günlük güvenlik:

Dilovası Akşemseddin İlkokulu'nda ise daha küçük yaş gruplarına yönelik güvenlik bilinci eğitimi verildi. Öğrencilere okul çıkışlarında ailelerinden ve öğretmenlerinden izinsiz ayrılmamaları, tanımadıkları kişilerden gelen teklif ve ikramları kabul etmemeleri gerektiği anlatıldı.

Eğitimde arkadaşlık ilişkilerinde saygı ve empatinin önemi vurgulandı; akran zorbalığına karşı duyarlı olunması gerektiği iletildi. Ayrıca öğrenciler, şüpheli durumlarda veya yardıma ihtiyaç duyduklarında polise nasıl ulaşabilecekleri konusunda bilgilendirildi.

okul çevresi denetimleri sürüyor:

Çalışmalar sadece bilgilendirme ile sınırlı kalmıyor. Dilovası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik denetimlerini sürdürüyor; parklar, internet kafeler, büfeler ve çevredeki çeşitli işletmeler kontrol ediliyor.

Yaya ve araçlı devriyelerle öğrenci güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınıyor. Emniyet yetkilileri, bilgilendirme faaliyetleri ile okul çevresindeki denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini bildirdi ve öğrencilerin huzurlu bir ortamda eğitim almalarının öncelikli hedef olduğunu kaydetti.

DİLOVASI’NDA POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİ SİBER SUÇLAR, DİJİTAL GÜVENLİK VE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI...

DİLOVASI’NDA POLİS EKİPLERİ, ÖĞRENCİLERİ SİBER SUÇLAR, DİJİTAL GÜVENLİK VE AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLİNÇLENDİRDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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