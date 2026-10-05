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Dilovası'nda trafik akışını rahatlatacak kapsamlı yol yenileme çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda Bağdat Caddesi başta olmak üzere altyapısı tamamlanan yollarda 600 m yenileme ve kavşak düzenlemesi yapıyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Dilovası'nda trafik akışını rahatlatacak kapsamlı yol yenileme çalışması

Dilovası'nda yol çalışmaları hız kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla kapsamlı yol ve kavşak düzenleme çalışmaları yürütüyor. Belediye yetkilileri, altyapı çalışmaları tamamlanan güzergahlarda üstyapı yenileme ve kaldırım bakımına öncelik verildiğini bildirdi.

üstyapı uygulamaları:

İlçenin önemli arterlerinden Bağdat Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarda 600 metre uzunluğundaki bölüm yenilendi. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri zemin hazırlığı için 2 bin 500 ton plent miks temel serdi, ardından bin 300 ton binder asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Yetkililer, güzergaha önümüzdeki yaz 700 ton aşınma asfaltı serilmesinin planlandığını açıkladı.

kaldırım ve trafik işaretlemeleri:

Çalışmalar kapsamında granit kaplamalı kaldırımlarda bakım ve onarım sürüyor. Ekipler, aynı zamanda yol çizgilerinin tamamlanmasını sağlayarak güzergahın trafik düzenini iyileştirmeyi hedefliyor; bu sayede yayaların erişimi ve sürücülerin yönlendirilmesi daha belirgin hale gelecek.

kavşak düzenlemeleri:

İlçede sadece yol yüzeyi yenilenmiyor, kavşaklarda da düzenlemeler yapılıyor. Bu müdahalelerin amacı; araç trafiğinin rahatlatılması, yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması ile ulaşım altyapısının güçlendirilmesidir. Belediye yetkilileri, planlanan düzenlemelerin trafik akışına olumlu etkisinin kısa ve orta vadede hissedileceğini belirtiyor.

Hem üstyapı hem de kavşak ve kaldırım çalışmalarının koordinasyonuyla Dilovası'nda ulaşım kalitesinin yükseltilmesi ve günlük trafik yükünün dengelenmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki erişilebilirlik ve güvenlik düzeyinin artması bekleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DİLOVASI İLÇESİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DİLOVASI İLÇESİNDE ULAŞIMIN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA YOL YENİLEME VE KAVŞAK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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