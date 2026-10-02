Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk hormonsal sorunların habercisi olabilir

Dinlenmeye rağmen süren yorgunluk ciddiye alınmalı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji Uzm. Dr. Ümit Çınkır, dinlenmeye rağmen geçmeyen ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen yorgunluğun sadece yoğun tempo veya uyku sorunlarına bağlanmaması gerektiğini belirtiyor. Uzman, bu tür uzun süreli halsizliğin bazen tiroid hastalıkları ve diyabet gibi hormonal veya metabolik sorunların erken belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.

hangi durumlar araştırılmalı:

Günlük yaşamın yoğun temposu, stres ve uyku düzensizliği birçok kişide yorgunluğa yol açar; fakat kişi yeterli uyku ve dinlenmeye rağmen sürekli enerjisiz hissediyorsa farklı nedenlerin araştırılması gerekir. Uzm. Dr. Ümit Çınkır, her yorgunluğu sadece günlük yaşamın yüküne bağlamamak gerektiğini vurguluyor.

"Tiroid bezinin az veya fazla çalışması kişinin enerji düzeyini ve günlük yaşamını etkileyebilir. Halsizlik, enerji kaybı, kilo değişiklikleri, üşüme, terleme, çarpıntı ve uyku düzenindeki değişiklikler tiroid fonksiyonlarıyla ilişkili olabilir. Bunun yanında kan şekeri yüksekliği de halsizlik, sık susama ve sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösterebilir" diye konuştu.

Çınkır, tiroid veya kan şekeri dışında kansızlık, uyku bozuklukları, enfeksiyonlar, beslenme yetersizlikleri ve stresin de benzer yakınmalara yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle tek bir semptoma dayanarak tanı koymanın yanıltıcı olabileceğini ifade ediyor.

değerlendirme ve başvuru önerileri:

Uzman, dinlenmeye rağmen geçmeyen, giderek artan veya günlük yaşamı etkileyen yorgunluk şikayeti olanların ihmal etmemesi gerektiğini söylüyor. Erken değerlendirme ve uygun tetkikler sayesinde altta yatan nedenler saptanıp gerekli tedavi planlanabilir.

"Dinlenmeye rağmen geçmeyen, giderek artan veya günlük yaşamı etkileyen yorgunluk şikayeti varsa kişinin bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Yapılacak muayene ve gerekli görülen tetkiklerle altta yatan neden araştırılabilir. Önemli olan, vücudun verdiği sinyalleri görmezden gelmemektir" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, sürekli yorgunluk hissi yaşayanların kendi kendine değerlendirme yapıp şikâyetleri görmezden gelmemesi; gerektiğinde uzman hekim tarafından kapsamlı muayene ve laboratuvar tetkikleriyle nedenin araştırılması önem taşıyor.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ UZM. DR. ÜMİT ÇINKIR, DİNLENMEYE RAĞMEN GEÇMEYEN VE GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEYEN YORGUNLUĞUN YALNIZCA YOĞUN TEMPO VEYA UYKUSUZLUĞA BAĞLANMAMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, TİROİD HASTALIKLARI VE DİYABET BAŞTA OLMAK ÜZERE BAZI HORMONAL VE METABOLİK SORUNLARIN DA HALSİZLİKLE KENDİNİ GÖSTEREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.