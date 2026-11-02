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Diplomasi ve dayanışma: yılmaz ile İİT genel sekreteri arasında ekonomik iş birliği öne çıktı

Cevdet Yılmaz, İİT Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İSEDAK toplantısında ekonomik ve ticari iş birliği ile azınlık haklarını ele aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Elif Demir

Diplomasi ve dayanışma: yılmaz ile İİT genel sekreteri arasında ekonomik iş birliği öne çıktı

Diplomasi ve dayanışma: yılmaz ile İİT genel sekreteri arasında ekonomik iş birliği öne çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 42’nci Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye’de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile İstanbul’da bir araya geldi.

görüşmede ele alınan ana başlıklar:

Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında toplantıda İİT’nin kurumsal etkinliğinin artırılmasının, İSEDAK çatısı altında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesinin ve İslam dünyasının ortak meselelerinde dayanışmanın güçlendirilmesinin ele alındığını belirtti. Görüşmede, üye ülkeler arasındaki proje ve iş birliklerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik adımların önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin FAO Genel Direktörlüğü adaylığına destek talebi ve bu adaylığın İİT nezdindeki yankıları paylaşıldı. Yılmaz, görüşmede Türkiye’nin beklentilerini ifade ederken, bölgesel ve uluslararası ekonomi politikalarının uyumlaştırılmasının gerekliliğini dile getirdi.

azınlık hakları ve sembolik temas:

Bir diğer önemli gündem maddesi ise azınlık haklarıydı; Yılmaz, görüşmede Kıbrıs Türklerinin ve Batı Trakya Türk Müslüman azınlığının haklarının korunmasına ilişkin beklentilerini ilettiğini kaydetti. Bu konunun İİT platformlarında takip edilmesi ve üye ülkeler arasında dayanışmanın sağlanması üzerinde duruldu.

Toplantı çerçevesinde Yılmaz ile Genel Sekreter, İSEDAK kapsamında üye ülkelerin projelerinin tanıtıldığı Proje Sergisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Gazze’de yakınlarını kaybeden Filistinli üç kardeşin hazırladığı seramik eser teslim alındı; bu anın hem sembolik hem de insani bir mesaj taşıdığı belirtildi.

Görüşme, İİT ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ekonomik ve insani boyutlarının eşzamanlı olarak ele alındığı bir platform olarak değerlendirildi. Yapılan görüşmeler, İSEDAK mekanizmasının projeler aracılığıyla somut iş birlikleri üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacını taşıyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, 42&#039;NCİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, 42'NCİ EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) TOPLANTISI KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE BULUNAN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) GENEL SEKRETERİ İSMAİL VİLD EŞ-ŞEYH AHMED İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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