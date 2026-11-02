Kacır bütçe görüşmesine yerli Togg ile geldi, Aselsan cihazı Meclis'teydi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır TBMM'ye Togg ile giriş yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına makam aracı olarak kullandığı T10F oltu renk Togg ile geldi. Bakanın Meclis'e bu yerli otomobille gelişi, teknolojik ürünlerin gündeme taşındığı bir bütçe görüşmesi atmosferinde sembolik bir vurgu oluşturdu.

bakan ve heyetinin gelişinde Togg vurgusu:

Bakan Kacır'a toplantıya gelişinde, Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ve Muhammet Kasım Gönüllü de Togg araçlarıyla eşlik etti. Heyetin ortak kullanımı, bakanlığın yerli otomobil projelerine verdiği günlük desteğin görsel bir yansıması olarak değerlendirildi.

Aselsan'ın cihazı ve Ay aracı salonda:

Bütçe salonunda ayrıca Aselsan tarafından geliştirilen açık kalp cerrahisinde kritik bir role sahip olan "LIFELINE HLM" cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracı yer aldı. Bu sergileme, savunma ve medikal teknolojilerle uzay projelerinin bütçe tartışmalarında birlikte ele alındığını gösterdi.

Toplantı salonundaki bu kombinasyon, yerli üretim otomobilden ileri teknoloji medikal donanımına ve uzay çalışmalarına kadar uzanan bir envanterin bütçe planlamasında simgesel olarak sunulmasını sağladı. Katılımcılar, hem ulaşımda hem de teknoloji yatırımlarında yerli çözümlere ağırlık verilmesinin altını çizdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, 2027 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNİN YAPILDIĞI TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NA, MİLLÎ OTOMOBİL TOGG İLE GELDİ.