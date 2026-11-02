Gesi ve Erkilet için ilçe talebi TBMM'de yeniden gündemde

Gesi ve Erkilet talepleri TBMM'ye taşındı:

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya konan 100 İl, 1000 İlçe vizyonu çerçevesinde Kayseri'nin iki mahallesi olan Gesi ve Erkilet'in ilçe statüsüne kavuşturulması talebini yinelediklerini bildirdi. Ersoy, bölgesel gelişme ve yerel hizmetlerin etkinliği açısından idari yapının güncellenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

TBMM'ye sunulan kanun teklifleri ve gerekçesi:

Ersoy, Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ile birlikte 7 Nisan 2026 tarihinde TBMM Başkanlığına iki ayrı kanun teklifi sunduklarını hatırlattı. Tekliflerin gerekçesinde, Gesi ve Erkilet'in tarihi birikimi, yerleşim yapısı, nüfus potansiyeli ve şehirleşme dinamiklerinin ilçe kuruluşunu hak ettiği belirtildi. Milletvekili, ilçe statüsünün yalnızca idari bir unvan olmadığını, aynı zamanda kamu hizmetlerine erişimin kolaylaşması ve yerel taleplere daha hızlı yanıt verilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Yerel yönetim reformu ve Kayseri'nin önemi:

Ersoy, MHP Genel Başkanı'nın yeni il ve ilçelerin kurulması ile büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetkilerin netleştirilmesine yönelik görüşlerini önemli bulduklarını söyledi. Kayseri'nin nüfusu, ekonomik gücü, sanayisi ve ticari yapısıyla ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Ersoy, kentin gelişimine paralel idari düzenlemelerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Gesi ve Erkilet'in ilçe olması talebinin Kayseri'nin planlı büyümesine katkı sağlayacağı savunuldu.

Ersoy, MHP olarak Genel Başkan Bahçeli'nin vizyonu doğrultusunda Kayseri'nin haklı beklentilerinin dikkate alınmasını ve kanun tekliflerinin gerekli hassasiyetle değerlendirilmesini temenni ettiklerini kaydetti. Ayrıca, şehrin her bölgesinin gelişmesi ve vatandaşların daha nitelikli kamu hizmetlerine ulaşması için takipçi olacaklarını sözlerine ekledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN ORTAYA KOYDUĞU "100 İL, 1000 İLÇE" VİZYONUNUN YEREL YÖNETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE VATANDAŞLARA DAHA ETKİN KAMU HİZMETİ SUNULMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR HEDEF NİTELİĞİNDE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "GESİ VE ERKİLET'İN İLÇE OLMA TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ" DEDİ.