Disiplin süreci başladı: Kayserispor ve Batman Petrolspor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi duyurusuna göre 18 Ekim 2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Batman Petrolspor 1. Lig müsabakası sonrası her iki kulüp ile bir teknik sorumlu hakkında PFDK'ya sevk kararı alındı.

TFF'nin açıklamasında belirtilen gerekçeler:

Açıklamada, Kayserispor Kulübü için müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi, saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve usulsüz seyirci alınması nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk kararı verildiği kaydedildi.

Batman Petrolspor ve teknik sorumlunun durumu:

TFF ayrıca Batman Petrolspor Kulübünün Futbol Disiplin Talimatı'nın 53 ve 52. maddeleri ile talimatlara aykırı hareket nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Kulübün teknik sorumlusu Selçuk Şahin ise aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'ya sevk kararları sonrası kurulun yapacağı inceleme ve değerlendirme süreçleri işletilecek. TFF'nin belirttiği talimat maddeleri çerçevesinde kurulun vereceği kararlar, disiplin soruşturmasının sonucuna göre şekillenecek ve ilgili taraflara yazılı olarak bildirilecektir.

1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU'NA (PFDK) SEVK EDİLDİ.