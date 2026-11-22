Bursa Uludağ Üniversitesi ilk kez disiplinlerarası sıralamada yer aldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Times Higher Education (THE) ile Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralamasında ilk kez listede yer alarak dünya üniversiteleri arasında 601-800 bandında konumlandı. Kurumsal olarak disiplinlerarası araştırma ekosistemini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılan bu adım, üniversitenin küresel akademik görünürlüğünü artırma çabalarının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Rektörün değerlendirmesi ve hedefler:

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, elde edilen dereceye ilişkin olarak "Araştırma üniversitesi misyonumuz doğrultusunda farklı disiplinleri ortak bilimsel hedeflerde buluşturmaya ve küresel ölçekte nitelikli bilgi üretimimizi kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Rektör Yılmaz ayrıca disiplinlerarası araştırmaların stratejik önemine vurgu yaparak şöyle ekledi: "Açıklanan sıralama, bilimsel başarının yalnızca nitelikli yayınlar üretmekle sınırlı olmadığını gösteriyor. Farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmesi ve bu iş birliklerini destekleyen kurumsal altyapı ile mekanizmaların geliştirilmesi, üniversitelerin küresel rekabet gücünde de belirleyici rol oynuyor."

Değerlendirme ölçütleri ve kapsam:

Sıralamada değerlendirmeler, 3 temel alan altında toplanan 11 farklı gösterge üzerinden yapıldı. Bu göstergeler arasında disiplinlerarası araştırma fonları, başarı ölçütleri, fiziksel altyapı imkanları, akademik yükseltme kriterleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve akademik itibar gibi kritik başlıklar bulunuyor. Küresel ölçekte 102 ülke ve bölgeden toplam 1.058 üniversite değerlendirmeye alındı.

BUÜ'nün bu başarıya ulaşması, kurumun disiplinlerarası iş birliklerini teşvik eden stratejileri ve altyapı yatırımlarının etkisini gösteriyor. Üniversite yönetimi ve akademik kadro, bu sonucu bir başlangıç noktası olarak görerek disiplinlerarası projeleri, uluslararası ortaklıkları ve nitelikli yayın üretimini artırmaya yönelik adımlarını sürdüreceklerini belirtiyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), YÜKSEKÖĞRETİM DERECELENDİRME KURULUŞU TİMES HİGHER EDUCATİON (THE) TARAFINDAN SCHMİDT SCİENCE FELLOWS İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANAN 2027 DİSİPLİNLERARASI BİLİM SIRALAMASI’NDA (INTERDİSCİPLİNARY SCİENCE RANKİNGS) İLK KEZ YER ALARAK DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA 601-800 BANDINDA KONUMLANDI.