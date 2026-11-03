Diyarbakır Bağlar'da gece yarısı çarpışma: 2 ölü, 12 yaralı

Kaza ve müdahale:

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, dün saat 22.00 sıralarında Mardin yolu Oğlaklı Kavşağı'nda tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere nakledildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga götürüldü.

Bölgedeki hasar ve görüntüler:

Gün ağarınca kazanın şiddeti ortaya çıktı; çarpışmanın etkisiyle araç parçaları geniş bir alana saçıldı. Ortaya çıkan görüntülerde birçok çocuk ayakkabısı ve kadın terliğinin yoldaki enkaz arasında dağıldığı görüldü. Bu fotoğraf ve videolar kazanın etkisini ve çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza sonrası yetkililerce başlatılan inceleme sürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DİYARBAKIR’IN BAĞLAR İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 12 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDE ÇIKAN GÖRÜNTÜLER GÖRENLERİ DERİNDEN ETKİLERDİ. KAZANIN ŞİDDETİ NEDENİ İLE ARAÇLARIN PARÇALARININ ETRAFA DAĞILDIĞI, BİRÇOK ÇOCUK AYAKKABISI İLE KADIN TERLİĞİNİN SAVRULDUĞU GÖRÜLDÜ.