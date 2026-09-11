Diyarbakır surlarında mirası koruyan temizlik seferberliği

Diyarbakır surlarında kapsamlı temizlik çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Amed’i Seviyorum, Kirletmiyorum kampanyası kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi Diyarbakır Surlarında aralıksız temizlik çalışması yürütüyor. Çalışmalar, surların korunması ve kentteki çevre kirliliğinin azaltılması hedefiyle planlı ve hassas bir yaklaşımla gerçekleştiriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ekipler, sur dipleri, bedenleri, galerileri, geçitleri ve üst kısımlarında eş zamanlı ve titiz bir çalışma yapıyor. Saha ekipleri, tarihi yapının taşıyıcı dokusuna zarar vermemek için uygun yöntemler ve malzemeler kullanarak, sur içlerinde biriken tortu ve atıkları temizliyor; üst kısımlarda zamanla oluşan görsel kirliliğe karşı da müdahale ediliyor. Bu çalışmalarla hem yerel kullanıcılar hem de yerli ve yabancı turistler için daha temiz ve güvenli bir çevre sağlanması amaçlanıyor.

vatandaşa çağrı ve sürdürülebilirlik:

Katı Atık Şube Müdürü Mehmet Baran çalışmaların kampanya kapsamında yürütüldüğünü belirterek, sur bedenleri ile galerilerinin iç ve üst kısımlarının temiz tutulması için kararlılıkla çalıştıklarını söyledi. Belediyenin hedefi, kentin tarihi mirasına sahip çıkarak bu alanları sürekli temiz tutmak ve ziyaretçilerin deneyimini iyileştirmektir.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tarihi ve kültürel alanlarda temizlik ve bakım faaliyetlerini periyodik olarak sürdüreceklerini açıkladı. Vatandaşlara ise tarihi mekânlara karşı daha hassas olunması ve bu alanların kirletilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

Diyarbakır’ın tarihi dokusunun en önemli merkezlerinden olan sur galerileri ve sur bedenlerinin üstünde temizlik faaliyetlerini yürüttük. Kentin, özellikle Diyarbakır’ın kalbi olan surlarımızın, Sur sokaklarımızın ve tarihi mekânlarımızın temizliği nasılsa sur bedenleri ile galerilerinin, üstünün ve içinin temizliği de öyle olmalıdır. Bu anlayışla temizlik çalışmalarını kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Halkımızdan, özellikle tarihi mekânlara karşı daha hassas olmalarını ve bu alanları kirletmemelerini istiyoruz. Hem kentimiz hem de dışarıdan gelen yerli ve yabancı turistler için surlarımızı 7 gün 24 saat temiz tutacağız.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “AMED’İ SEVİYORUM, KİRLETMİYORUM” KAMPANYASI KAPSAMINDA UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ’NDE YER ALAN TARİHİ DİYARBAKIR SURLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER; SUR DİPLERİ, BEDENLERİ, GALERİLERİ, GEÇİTLERİ VE ÜST KISIMLARINDA TİTİZLİKLE ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.