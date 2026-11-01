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Diyarbakır ulu cami turizmde canlanmanın simgesi oldu

Terörsüz Türkiye ile bölgedeki iyimserlik turizmi canlandırdı; Diyarbakır Ulu Cami, eşsiz mimarisi ve çok katmanlı tarihiyle yerli ve yabancı ziyaretçi çekiyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Diyarbakır ulu cami turizmde canlanmanın simgesi oldu

Ziyaretçi akını ve bölgesel canlanma:

Diyarbakır Ulu Cami, kentin en önemli tarihi ve dini mekanlarından biri olarak yılın dört mevsimi ziyaretçi kabul ediyor. Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede oluşan iyimser hava, turizm hareketliliğini artırdı ve cami, yurdun dört bir yanından gelen turist kafilelerinin uğrak noktası haline geldi.

Ziyaretçileri çeken başlıca unsurlar arasında yapının eşsiz mimarisi ve birden fazla inanca ev sahipliği yapmış geçmişi öne çıkıyor. Rehberler ve yerel aktörler, Ulu Cami’yi sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda kentin tarihini yansıtan bir merkez olarak tanımlıyor.

Tarihten günümüze mekanın dönüşümü:

Aktivist Ramazan Yıldız tarafından aktarılan anlatıya göre, yapının geçmişi farklı kültür ve dinlerin bir araya geldiği katmanları içeriyor. Yıldız, Ulu Cami hakkında, yapıdan önce Hurri medeniyetine ait bir güneş tapınağı olduğu; ardından Museviler tarafından havra olarak kullanıldığı ve daha sonra Hristiyanlar tarafından kiliseye dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Kaynaklarda geçen bir diğer önemli nokta ise 639 yılında İyaz bin Ganem komutasındaki Müslümanların Diyarbakır’ı fethetmesi ve surlara İslam sancağı dikilmesinin ardından yapının camiye çevrilmesi. Yıldız, yerel toplulukların şehre vali olarak atadığı Sultan Sasa’nın da kiliseyi camiye dönüştürdüğünü ve yanında ilim yuvası olarak Mesudiye medresesini kurduğunu vurguluyor.

Yıldız ayrıca Mesudiye medresesinin günümüzdeki misyonuna benzetilerek, bugünkü İlahiyat Fakültesi işlevine yakın bir rol üstlendiğini ve medrese geleneğinin Anadolu coğrafyasında kesintisiz sürdürüldüğünü söylüyor. Bu çok katmanlı geçmiş, Ulu Cami’yi sadece mimari bir değer olmaktan çıkarıp, farklı inanç ve kültürlerin izlerini taşıyan bir mirasa dönüştürüyor.

Sonuç olarak, Diyarbakır Ulu Cami hem yerel halk hem de ziyaretçiler için kültürel ve tarihsel bir çekim merkezi olmaya devam ediyor; bu durum kentin turizm görünümüne olumlu katkı sağlıyor.

DİYARBAKIR&#039;IN EN ÖNEMLİ TARİHİ VE DİNİ MEKANLARINDAN OLAN ULU CAMİ, YILIN DÖRT MEVSİMİ ZİYARETÇİ...

DİYARBAKIR'IN EN ÖNEMLİ TARİHİ VE DİNİ MEKANLARINDAN OLAN ULU CAMİ, YILIN DÖRT MEVSİMİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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